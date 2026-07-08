Mersin'in Mut ilçesinde kiraz yüklü kamyonun devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Emre Bozdoğan yönetimindeki 80 AFS 099 plakalı kiraz yüklü kamyon, Geçimli Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Sürücü Bozdoğan'ın araçta sıkışması üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye görevlilerince araçtan çıkarılan sürücü, ambulansla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kiraz Yüklü Kamyon Devrildi, Sürücü Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?