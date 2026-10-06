Kırcaali Belediye Başkanı, İzmir Haftası için İzmir\'den destek sözü aldı

(İZMİR) - İzmir'in kardeş şehri Kırcaali'nin Belediye Başkanı Erol Mümün, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır'ı ziyaret etti. Görüşmede Kırcaali'de İzmir Haftası düzenlenmesi ve kardeş şehir ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik iş birlikleri ele alındı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, Kırcaali Belediye Başkanı Erol Mümün ve beraberindeki heyeti Açık Ofis'te ağırladı. Ziyarette, Bulgaristan Halk Meclisi Başkan Yardımcısı ve Kırcaali Milletvekili Ayten Sabri, Halk ve Özgürlükler Partisi yetkilileri, İzmir Bal-Göç Genel Başkanı ve Balkan Türkleri Göçmen Dernekleri Federasyonu Başkanı Abdurrahim Nursoy da yer aldı.

KARDEŞ ŞEHİR İLİŞKİLERİ GÜÇLENECEK

Kırcaali Belediye Başkanı Erol Mümün, iki kent arasındaki kardeşlik bağlarını daha da güçlendirmek istediklerini belirterek, Kırcaali'de İzmir Haftası düzenlemek için çalışma yürüttüklerini söyledi. İzmir'in Kırcaali'de daha fazla tanınmasına katkı sağlayacak organizasyondan memnuniyet duyacaklarını ifade eden Mümün, iki şehir arasındaki ilişkilerin farklı alanlarda geliştirilebileceğini belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır ise İzmir Haftası organizasyonuna her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirterek, kardeş şehir ilişkilerini geliştirecek yeni iş birliklerine açık olduklarını ifade etti.