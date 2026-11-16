Kırcaali\'deki hastanenin hekimleri Tekirdağ\'da ortak projeleri değerlendirdi

Bulgaristan'ın Kırcaali kentinde hizmet veren Dr. Atanas Dafovski Hastanesinin Başhekimi Prof. Dr. Todor Çerkezov başkanlığındaki hekim heyeti, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesini ziyaret etti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu tarafından karşılanan heyette, Başhekim Çerkezov'un yanı sıra Başhekim Yardımcısı ve Endokrinoloji Uzmanı Dr. Semra İzetova, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Ahmet Hüseyin, Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ferdi Mehmet, Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Neşe Yakup, Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Beray Hasan ve Bayram Hüseyin yer aldı.

Ziyarete Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ile ajansın sağlık turizmi ekibi de katıldı.

Ziyaret kapsamında konuk heyete hastanenin sağlık hizmetleri, fiziki altyapısı, teknolojik donanımı ve hizmet sunum süreçleri hakkında bilgi verildi. Hastanenin klinik ve hizmet birimlerini gezen heyet, sağlık hizmetlerinin işleyişini yerinde inceledi.

Heyette bulunan hekimler, hastanede görev yapan aynı branşlardaki meslektaşlarıyla bir araya gelerek klinik ziyaretlerinde bulundu. Görüşmelerde tıbbi uygulamalar, tanı ve tedavi süreçleri, klinik işleyiş ve kullanılan teknolojik imkanlar hakkında bilgi ve deneyim paylaşımı yapıldı.

İki sağlık kuruluşu arasında gerçekleştirilen toplantıda ise sağlık turizmi, sınır ötesi projeler, ortak eğitim faaliyetleri ve sağlık çalışanlarının mesleki gelişimine yönelik iş birliği imkanları değerlendirildi.

Ziyaretin, iki hastane arasında mesleki iletişim ve kurumsal iş birliğinin geliştirilmesine, sağlık alanındaki deneyimlerin paylaşılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.