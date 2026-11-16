Kırcaali'deki hastanenin hekimleri Tekirdağ'da ortak projeleri değerlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kırcaali'deki hastanenin hekimleri Tekirdağ'da ortak projeleri değerlendirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırcaali\'deki hastanenin hekimleri Tekirdağ\'da ortak projeleri değerlendirdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Kırcaali'deki Dr. Atanas Dafovski Hastanesinin Başhekimi Prof. Dr. Todor Çerkezov başkanlığındaki heyet, Tekirdağ Şehir Hastanesini ziyaret etti. Ziyarette sağlık turizmi, sınır ötesi projeler ve ortak eğitim faaliyetlerine yönelik iş birliği imkanları değerlendirildi.

Bulgaristan'ın Kırcaali kentinde hizmet veren Dr. Atanas Dafovski Hastanesinin Başhekimi Prof. Dr. Todor Çerkezov başkanlığındaki hekim heyeti, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesini ziyaret etti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu tarafından karşılanan heyette, Başhekim Çerkezov'un yanı sıra Başhekim Yardımcısı ve Endokrinoloji Uzmanı Dr. Semra İzetova, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Ahmet Hüseyin, Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ferdi Mehmet, Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Neşe Yakup, Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Beray Hasan ve Bayram Hüseyin yer aldı.

Ziyarete Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ile ajansın sağlık turizmi ekibi de katıldı.

Ziyaret kapsamında konuk heyete hastanenin sağlık hizmetleri, fiziki altyapısı, teknolojik donanımı ve hizmet sunum süreçleri hakkında bilgi verildi. Hastanenin klinik ve hizmet birimlerini gezen heyet, sağlık hizmetlerinin işleyişini yerinde inceledi.

Heyette bulunan hekimler, hastanede görev yapan aynı branşlardaki meslektaşlarıyla bir araya gelerek klinik ziyaretlerinde bulundu. Görüşmelerde tıbbi uygulamalar, tanı ve tedavi süreçleri, klinik işleyiş ve kullanılan teknolojik imkanlar hakkında bilgi ve deneyim paylaşımı yapıldı.

İki sağlık kuruluşu arasında gerçekleştirilen toplantıda ise sağlık turizmi, sınır ötesi projeler, ortak eğitim faaliyetleri ve sağlık çalışanlarının mesleki gelişimine yönelik iş birliği imkanları değerlendirildi.

Ziyaretin, iki hastane arasında mesleki iletişim ve kurumsal iş birliğinin geliştirilmesine, sağlık alanındaki deneyimlerin paylaşılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: AA
Yerel HaberlerKırcaaliTekirdağTurizmSağlıkGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Büşra Özdemir, AK Parti’ye geçişin ilk adımını attı Büşra Özdemir, AK Parti'ye geçişin ilk adımını attı
2-1 yenildik ama herkes onu konuşuyor: Olmasaydı fark yerdik 2-1 yenildik ama herkes onu konuşuyor: Olmasaydı fark yerdik
Sarıgül, taciz ettiği öne sürülen genç kızı arayıp ağlamış: Neden böyle olduk Sarıgül, taciz ettiği öne sürülen genç kızı arayıp ağlamış: Neden böyle olduk
Fatih Terim’in 83 bin liralık hesabı olay olmuştu Ünlü şef gerçeği açıkladı Fatih Terim'in 83 bin liralık hesabı olay olmuştu! Ünlü şef gerçeği açıkladı
Genç kadını ateşe vermişti Kadıköy’deki vahşette karar çıktı Genç kadını ateşe vermişti! Kadıköy'deki vahşette karar çıktı
Mahsun Kırmızıgül’den milyonluk konser ücretlerine tepki: Herkes beni aramaya başladı Mahsun Kırmızıgül'den milyonluk konser ücretlerine tepki: Herkes beni aramaya başladı
12:10
Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı
Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı
12:09
ABD’deki uçuş krizinin telsiz kayıtları ortaya çıktı: Herkesi uçaktan indirin
ABD'deki uçuş krizinin telsiz kayıtları ortaya çıktı: Herkesi uçaktan indirin
11:58
Konya’yı karıştıran yasak aşk skandalı Sonu iki taraf için de kötü bitti
Konya'yı karıştıran yasak aşk skandalı! Sonu iki taraf için de kötü bitti
11:43
Babacan’a “Ekonominin başına geçer misiniz” diye soruldu, yanıtı hayli iddialı
Babacan'a “Ekonominin başına geçer misiniz?” diye soruldu, yanıtı hayli iddialı
11:32
Fon soruşturmasında tutuklanan eski Bakan Kaya’nın avukatı tahliye istedi
Fon soruşturmasında tutuklanan eski Bakan Kaya'nın avukatı tahliye istedi
11:26
Bahar Feyzan’ın Özgür Özel’in eşi için yaptığı yorum büyük tartışma yarattı
Bahar Feyzan'ın Özgür Özel'in eşi için yaptığı yorum büyük tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 12:44:33. #.0.3#
SON DAKİKA: Kırcaali'deki hastanenin hekimleri Tekirdağ'da ortak projeleri değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android