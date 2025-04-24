Kırcami İmar Sorununu Çözüyor: Cadde ve Sokak Açma Çalışmaları Başladı

(ANTALYA)- Muratpaşa Belediyesi, imar sorununun çözüme kavuşmasının ardından Kırcami planını hayata geçirmeye başladı. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, belediyenin sorumluluğunda bulunan yaklaşık 120 kilometrelik cadde ve sokak açma çalışmalarına, Doğuyaka Mahallesi'nden başladı.

Kırcami, 40 yıllık imar sorununun çözülmesinin ardından inşaata hazır hale getiriliyor. Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Kırcami'de imar çapımızı, inşaat ruhsatımızı alabilir duruma geldik" diyerek, Kırcami sakinlerine müjdeli haberi vermişti. Şimdi ise imar planının uygulanması için ilk somut adım atıldı. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, belediyenin sorumluluğunda bulunan yaklaşık 120 kilometrelik cadde ve sokak açma çalışmalarına, Doğuyaka Mahallesi'nden başladı. Yol çalışmaları tamamlandıkça, parsellerin ruhsatlandırılması mümkün hale gelecek.

Bin 481 futbol sahası büyüklüğündeki alanda başlayan dönemle birlikte Kırcami, depreme dayanıklı yapıları, çözülmüş trafik sorunları, yeşil alanları, parkları ve meydanlarıyla hizmete sunulacak.

Belediye yetkilileri, sürecin sağlıklı ve hızlı bir şekilde ilerleyebilmesi için bölge sakinlerinin yol güzergahındaki plastik ve cam seraların kaldırılmasının, yapıların temizlenmesinin ruhsatlandırma sürecinin hızlanması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.