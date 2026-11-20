Haber - Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - Malatya'da 6 Şubat depremlerinde, Malatya Büyükşehir Belediyespor'a bağlı 6 voleybolcu ile 4 ampute futbolcunun da aralarında bulunduğu 21 kişinin hayatını kaybettiği Kırçuval Otel davasında karar açıklandı. Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi, aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 8 sanığa iyi hal indirimiyle 8 yıl 4 ay ile 14 yıl 2 ay arasında ceza verirken, 3 sanığın beraatine karar verdi. Depremde voleybolcu oğlunu kaybeden Zeliha Ağırbaş, "Suçluları serbest bıraktılar. Her gün evladımın acısıyla yanıyorum. Maalesef Türkiye'de adalet yok" dedi.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan Kırçuval Otel'in 6 Şubat depremlerinde saniyeler içerisinde yıkılması sonucunda, Malatya Büyükşehir Belediyespor'a bağlı 6 voleybolcu ile 4 ampute futbolcunun da aralarında bulunduğu toplam 21 kişi enkaz altında kalarak hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, otelin 2012 yılına kadar ilk işletmecileri olan Aziz Murat Palancı ve Fırat Palancı, 2012 yılı sonrasında otelin işletmesini devralan Saffet Kırçuval, deprem döneminde Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Kırçuval, teknik uygulama sorumlusu, fenni mesul ve şantiye şefleri Serpil Yoloğlu ile Fatma Altaş, yapı ruhsatlarını onaylayan İmar İşleri Müdürü Mustafa Bingöl, mimari tadilat projesini onaylayan kamu görevlisi Alper Yiğit, statik tadilat projesini onaylayan kamu görevlisi Mustafa Hakan Büker ile statik tadilat projesinin müellifleri Hayriye Doğan ve İsmail Yalçınkaya hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan dava açtı.

Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 11 Eylül'de görülen duruşmada savcı, esas hakkındaki mütalaasında sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılarak tutuklanmasını istemişti.

Bugün görülen karar duruşmasına depremde yakınlarını kaybedenler, sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Tarafları dinleyen mahkeme heyeti kararını açıkladı.

8 SANIĞA İYİ HAL İNDİRİMİYLE 8 İLE 14 YIL ARASINDA DEĞİŞEN HAPİS CEZALARI

Mahkeme heyeti, otelin ilk işletmecileri Aziz Murat Palancı ve Fırat Palancı ile sanık İsmail Yalçınkaya'nın beraatine karar verdi. Heyet, otelin işletmesini 2012 yılından sonra devralan Saffet Kırçuval ile deprem döneminde Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Zafer Kırçuval'a 8 yıl 4'er ay; teknik uygulama sorumlusu, fenni mesul ve şantiye şefleri Serpil Yoloğlu ile Fatma Altaş'a ise 12 yıl 2 ay 20'şer gün hapis ve 6'şar yıl meslekten men cezası verdi.

Heyet ayrıca, yapı ruhsatlarını onaylayan dönemin İmar İşleri Müdürü Mustafa Bingöl ile mimari tadilat projesini onaylayan kamu görevlisi Alper Yiğit'e 11 yıl 1 ay 10'ar gün hapis cezası verdi. Yiğit hakkında ayrıca 5 yıl meslekten men cezasına hükmedildi. Statik tadilat projesini onaylayan kamu görevlisi Mustafa Hakan Büker ile statik tadilat projesinin müelliflerinden Hayriye Doğan'a ise 14 yıl 2'şer ay hapis ve 7'şer yıl meslekten men cezası verildi.

Mahkeme, tüm sanıklara iyi hal indirimi uygularken, verilen hapis cezalarına rağmen sanıkların hükümle birlikte tutuklanması taleplerini reddetti. Tutuksuz yargılanan sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verildi. Dosyanın istinaf incelemesine taşınması bekleniyor.

EVLADINI KAYBEDEN ANNE: TÜRKİYE'DE ADALET YOK

Kırçuval Otel'de oğlunu kaybeden Zeliha Ağırbaş, duruşma sonrasında yaptığı açıklamada, "Bu, karar duruşmamızdı ama maalesef adalet yine bizi yanıltmadı. Yine suçluları serbest bıraktı. Yine biz masumlar suçlu olduk. Suçlularımızı serbest bıraktılar. Utanmasalardı, 'Çocuklarınız orada konaklamasaydı da ölmeseydi. Çocuklarınızı biz öldürmedik' diyeceklerdi. Bütün mahkeme bunu söyledi yüzümüze. Onları korudular. Ne söyleyeyim ki? İnanın ki söyleyecek başka bir şey bulamıyorum bir anne olarak. Her gün evladımın acısıyla yanıyorum. Maalesef Türkiye'de adalet yok" dedi.

Müşteki avukatlarından Çağrı Sarıoğlu, sanıkların "olası kast" suçundan yargılanması talebiyle kararı istinaf mahkemesine taşıyacaklarını belirtti.

"BURASI ADALET SARAYI DEĞİL, ADALETSİZ SARAY"

Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde eşini ve 3 çocuğunu kaybeden, Adalet Peşinde Aileleri Platformu adına duruşmaya katılan Mehmet Doğan da yaptığı açıklamada, "Yalnız her yerde gördüğümüz aynı şeyi bugün Malatya Adalet Sarayı'nda gördük. Burası adalet sarayı değil, adaletsiz saray. Artık biz bunu görüyoruz. Çünkü verdikleri cezalar ödül gibi oldu" dedi.

Sanıklara 8 ile 14 yıl arasında ceza verilmesine rağmen tutuklanmamalarına tepki gösteren Doğan, şöyle konuştu:

"Ankara'ya gidiyoruz. Meclise gidiyoruz, Adalet Bakanlığı'na gidiyoruz. Biz her yere gittik. Daha nereye gidelim? Yani suçlu biz miyiz? Buradaki askerler sanıklara kalkan oldu, biliyor musunuz? Gittiler, sanıkları korudular. Biz bunları görüyoruz mahkeme salonlarında. Yapmayın bunu bize. Biz daha deprem altındayız. Sesimizi duyan yok. Halk da duymuyor, adalet de duymuyor. Kimse bizi duymuyor."