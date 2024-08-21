Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov Dağda Çöp Topladı - Son Dakika
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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov Dağda Çöp Topladı

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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, doğanın temiz tutulması için dağda çöp topladığı anları paylaştı. Caparov, halka çevre bilinci ve temizlik konusunda çağrıda bulundu.

21.08.2024 13:59
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- Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov dağda çöp topladı

BİŞKEK - Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, dağda çöp topladığı anların görüntüsünü paylaşarak doğanın temiz tutulması çağrısında bulundu.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, örnek bir davranışa imza attı. Dağda çöp toplayarak farkındalık oluşturmaya çalışan Caparov, o anlarından görüntüsü sosyal medya hesabından paylaştı. Caparov halka seslenerek, "Değerli Kırgızistanlılar, Allah'ın verdiği güzel doğamız var. Su, çam, dağlar. Buraya gelip dinleniyoruz, turistler de geliyor. Dinlendikten sonra bu şekilde çöpler bırakıyoruz. Çöpleri poşete koyarak şehre götürüp atınız. Cahil kişiler çöp bırakırsa siz eğitimli insanlar, çöpleri topladıktan sonra arabanıza koyup şehre götürerek çöpe atınız" dedi. Cumhurbaşkanı Caparov'un paylaşımı sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov Dağda Çöp Topladı
Kaynak: İHA

Kırgızistan, Politika, Güncel, Son Dakika

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