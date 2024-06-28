Kırgızistan Cumhurbaşkanı, Çin-Kırgızistan-Özbekistan demiryolu projesini onayladı

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BİŞKEK, 28 Haziran (Xinhua) -- Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Çin-Kırgızistan- Özbekistan demiryolu projesinin teşvikine yönelik hükümetler arası anlaşmaya ilişkin yasayı onayladı.

Cumhurbaşkanlığı basın bürosundan Perşembe günü yapılan açıklamaya göre, 19 Haziran'da Kırgız parlamentosunda kabul edilen yasa, üç ülkenin hükümetlerinin 6 Haziran'da Beijing'de imzaladığı demiryolu projesinin ortaklaşa teşviki konusundaki anlaşmanın yürürlüğe girmesini onaylıyor.

Yasa, Kırgızistan ekonomisinin gelişimi üzerinde genel olarak olumlu bir sosyo-ekonomik etkiye sahip olacak projenin tatbiki uygulanmasına onay veriyor.

Yeni demiryolu koridoru, Avrasya kıta köprüsünün güney kolu olacak ve Güneydoğu Asya, Batı Asya ve Orta Doğu pazarlarına ve daha sonra da Avrupa Birliği'ne erişim sağlayacak.

Proje, aynı zamanda, kargo teslimatı mesafe ve süresini azaltarak uluslararası transit taşımacılık pazarında rekabetin artmasını garanti altına alacak.