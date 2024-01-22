 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kırgızistan Cumhurbaşkanı, düzensiz akışlı suları depolamak için rezervuarlar inşa edilmesi talimatı verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Kırgızistan Cumhurbaşkanı, düzensiz akışlı suları depolamak için rezervuarlar inşa edilmesi talimatı verdi

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, ülke genelinde düzensiz akışlı suları depolayacak rezervuarlar inşa edilmesi talimatı verdiğini açıkladı. Yetersiz su depolanması nedeniyle çiftçilerin sulama döneminde su sıkıntısı yaşadığına dikkat çeken Caparov, bu rezervuarların öncelikle sulama döneminde komşu ülkelere faydalı olacağını vurguladı. Ayrıca, Kambar-Ata-1 HES'in inşası için yakında kredi alacaklarını belirten Caparov, dış borç geri ödemelerinde hiçbir sorun yaşamadıklarını ifade etti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı, düzensiz akışlı suları depolamak için rezervuarlar inşa edilmesi talimatı verdi
22.01.2024 - 12:03,
Abone Ol

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, ülke genelinde düzensiz akışlı suları depolayacak rezervuarlar inşa edilmesi talimatı verdiğini açıkladı.

Caparov, ülkenin resmi haber ajansı KABAR'a, ülkenin dış borcu, Kambar-Ata-1 Hidroelektrik Santrali (HES) ve barajı inşaatı ile Orta Asya'daki su sorunları konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Yetersiz su depolanması nedeniyle çiftçilerin sulama döneminde su sıkıntısı yaşadığına dikkati çeken Caparov, ülke genelinde düzensiz akışlı suların muhafaza edileceği depolar inşa edilmesi talimatı verdiğini bildirdi.

Caparov, bu rezervuarların öncelikle sulama döneminde komşu ülkelere faydalı olacağını vurguladı.

Ülkenin en büyük nehri "Narın Nehri suyunun sadece yüzde 1'ini içme ve sulama için kullandıklarını" anımsatan Caparov, şunları kaydetti:

"Narın Nehri suyunun yüzde 99'unu komşu ülke Kazakistan ile Özbekistan kullanıyor. Örneğin, biz bu nehir üzerinde Kambar-Ata-1 HES ve barajını inşa etmeye başladık. Bu HES'i tamamladığımızda kışın enerji üreteceğiz. Sulama döneminde ise komşu ülkelerimize istedikleri kadar su vereceğiz. Komşular bu hidroelektrik santralinden su kaynağı olarak faydalanacak. Sadece kendimizi değil, komşularımızı da düşünüyoruz çünkü komşuluğumuz sonsuzdur ve ortak sorunları birlikte düşünmeliyiz. Akıntının kaynağında durup su sağlayamayacağımızı iddia etmek saçmadır. Hepimiz kardeşiz, ebedi komşularız ve büyük ölçüde birbirimize bağımlıyız. Bunu herkes çok iyi biliyor".

Caparov, Kambar-Ata-1 HES'in inşası için yakında kredi alacaklarını belirterek, "Kambar-Ata-1 HES'i tamamlanırsa 12-13 yılda kendini amorti edecek. Bundan sonra faaliyette olan Toktogul hidroelektrik santrali gibi uzun yıllar devlete fayda sağlayacak." diye konuştu.

Ülkenin transit konumuna gelmesi için Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolu projesinin önemine de işaret eden Caparov, dış borç (6 milyar dolar) geri ödemelerinde hiçbir sorun yaşamadıklarını ifade etti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Hidroelektrik Santrali, Kırgızistan, HES, Ulaşım, Enerji, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırgızistan Cumhurbaşkanı, düzensiz akışlı suları depolamak için rezervuarlar inşa edilmesi talimatı verdi - Son Dakika


00:51
ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24
İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11
Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23
Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14
İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi

Son Dakika
00:51 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07 Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24 İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11 Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23 Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14 İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi
21:42 Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaşıyor
21:39 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 05:05:58. #1.12#
SON DAKİKA: Kırgızistan Cumhurbaşkanı, düzensiz akışlı suları depolamak için rezervuarlar inşa edilmesi talimatı verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement