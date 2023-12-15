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Kırgızistan'da 2. Halk Kurultayı toplandı - Son Dakika
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Kırgızistan'da 2. Halk Kurultayı toplandı

Kırgızistan'da, ülkenin gündemindeki konular hakkında tavsiye kararı alma yetkisine sahip 2. Halk Kurultayı başladı. Kurultaya Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, Bakanlar Kurulu Başkanı ve diğer yetkililer katıldı. Kurultayda güncel sorunlara yönelik ortak öneriler geliştirilecek ve ulusal öneme sahip konular ele alınacak.

Kırgızistan\'da 2. Halk Kurultayı toplandı
15.12.2023 - 13:57,
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Kırgızistan'da, ülkenin gündemindeki konular hakkında tavsiye kararı alma yetkisine sahip 2. Halk Kurultayı toplandı.

Başkent Bişkek'te başlayan Halk Kurultayı'na (Halk Buluşması) Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Meclis Başkanı Nurlanbek Şakiyev, Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov, kabine üyeleri, kamu kurum başkanları ve milletvekilleri katıldı.

Kurultayın açılışını gerçekleştiren Kırgızistan Devlet Sekreteri Suyumbek Kasmambetov, 2. Halk Kurultayına katılmak üzere yurt içinden ve dışından 143'ü kadın 551'i erkek olmak üzere toplam 695 delegenin seçildiğini bildirdi.

Kasmambetov, kurultaya katılan delegeler arasından seçilen 74'ünün ülkede yaşayan diğer milletlerin temsilcilerini oluşturduğunu aktardı.

Yönetime seçilen 17 delege üyesi de kurultay başkanlığı için siyasetçi Mıktıbek Abdıldayev'i seçti.

Kurultay'da güncel sorunlara yönelik ortak öneriler geliştirilecek

Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, kurultayın rolüne ilişkin değindiği konuşmasında, "Kurultay, demokrasimizin bir gereğidir. Kurultay bir diyalogdur. Halk Kurultayı, kamu yönetiminin şeffaflığını ve hesap verebilirliğini sağlayan güçlü bir araçtır." dedi.

Caparov, kurultayın ulusal öneme sahip güncel konuların ele alınması ve reformların desteklenmesine yönelik ortak önerilerin geliştirilmesine olanak sağlayacağını belirtti.

Ülkede, barışın, istikrarın, geleneklerin ve değerlerin korunmasının önemini vurgulayan Caparov, iktidarının yaşamın tüm alanlarında hayata geçirdiği ve planlanan çalışmaları hakkında verileri paylaştı.

Caparov, özellikle Kırgızcanın korunmasının ve geliştirilmesinin öneminin altını çizerken, aile içi şiddet ve çocuk istismarının önüne geçilmesi gerektiğini de ifade etti.

Ulusal birliği, etnik halklar arası ilişkileri ve uyumu güçlendirmeyi, dinler arası hoşgörüyü artırmayı, her kademede aşırıcılığı önlemeyi amaçladıklarını kaydeden Caparov, ülkenin huzur ve istikrarını bozmaya yeltenecek olanları uyardı.

Caparov, ülkede yabancı yatırımcılara karşı tavrının değişmesi gerektiğine vurgu yaparken, "Onları ülkeyi, topraklarımızı ele geçirmeye çalışan düşmanlar olarak görmemeliyiz. Her yatırımcının amacı kar etmektir. Her birimiz yatırımcılara mümkün olduğunca fazla destek sağlamalıyız." diye konuştu.

İktidardakilerin ülkenin geleceği için mücadele ettiklerini ve ülkeyi kalkındırmak için çaba göstererek hayatlarını riske attıklarını belirten Caparov, "Böyle durumlarda halktan hükümete destek vermesini bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov, ülkede 2024 yılında ulaşım, madencilik, enerji ve turizm alanında hayata geçirecekleri projeleri anlattı.

Meclis Başanı Nurlanbek Şakiyev de ülkede yeni dil kanununun yürürlükte bulunduğunu ve meclisin Kırgız dilinin gelişiminin takipçisi olmaya devam edeceğini anımsattı.

Delegelerin konuşmalarıyla devam eden 2. Halk Kurultayı, Cumhurbaşkanının değerlendirmesi ve sonuç bildirisinin kabul edilmesiyle yarın sona erecek.

Kaynak: AA
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