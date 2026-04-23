Kırgızistan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Kırgızistan'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğince, Bişkek Atatürk Parkı'nda Mustafa Kemal Atatürk Anıtı önünde resmi tören düzenledi.

Anıta çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, Büyükelçilik mensupları, Türkiye'nin Bişkek'teki kurumlarının yetkilileri ve temsilcileri, KKTC Bişkek Temsilciliği yetkilileri, öğretmenler, iş insanları, Ahıska Türkleri ile Türk vatandaşları katıldı.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem, yaptığı konuşmada, törene katılanların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Büyükelçi Ökem, "Bugün, Milli egemenliğimizin simgesi, Büyük Millet Meclisimizin açılışının 106. yılını kutluyoruz. 100 yılı aşkın süre önce, 1919'da, Büyük Atatürk, yurdumuzu işgal eden düşmana karşı Kurtuluş Savaşı'mızı Samsun'da başlattı. Kendini emanet ettiği Büyük Türk milleti ile Erzurum ve Sivas kongrelerinde kucaklaştı. ve 23 Nisan 1920'de Ankara'da, Türk Milletinin ortak idaresini bir araya topladığı Büyük Millet Meclisi'ni açtı." dedi.

Bu tarihten sonrasının Türk milleti için savaş, zafer ve yeniden doğuş olduğunu belirten Ökem, "Bu doğuşun adı Cumhuriyet'tir." dedi.

Ökem şunları kaydetti:

"Bu yeniden doğuşun başlangıcı 23 Nisan günü sonradan çocuklara armağan edilmiştir. O çocuklar, babası, anası, Kurtuluş Savaşı'mızda şehit düşmüş öksüz ve yetimlerdir. Bir asrı aşkın süreden sonra bugün görüyoruz ki, o büyük mücadeleyi verenler, bugün özgür ve müreffeh yurdumuzu bize verenlerdir. İşte o çocuklar bizleriz. Unutmamalıyız ki, bu bayram Cumhuriyetin çocuklarına, bizlere hem armağan hem de emanet edilmiştir. "

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 106. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bişkek Türk İlkokulu'nda devam etti.