Kırgızistan'da 8. Türk Filmleri Haftası başladı - Son Dakika
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Kırgızistan'da 8. Türk Filmleri Haftası başladı

Kırgızistan\'da 8. Türk Filmleri Haftası başladı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen 8. Türk Filmleri Haftası, "Nefes: Yer Eksi İki" filminin gösterimi ile başladı.

28.10.2024 00:16
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Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen 8. Türk Filmleri Haftası, "Nefes: Yer Eksi İki" filminin gösterimi ile başladı.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nin katkılarıyla ve Yerli Düşünce Derneği'nin koordinasyonunda düzenlenen film haftasının açılışı Bişkek Park AVM'sinde gerçekleştirildi.

Açılışa, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, Yerli Düşünce Derneği Genel Başkanı Metin Gündoğdu, Türk Filmleri Haftası Genel Koordinatörü Yönetmen Öner Kılıç, ülkedeki bazı sivil toplum örgütlerinin başkanları, Türk ve Kırgız film dünyasından yönetmenler ve oyuncular katıldı.

Türkiye'den etkinlikte yapımcı Mustafa Cihat Durmuş, yönetmenler Mustafa Uğur Yağcıoğlu ve Emre Kavuk, oyuncular Bestemsu Özdemir, Latif Koru, Tuğba Dokuzlar, Aslıhan Karalar, Yağız Can Konyalı ve Yasin Çam yer aldı.

Sunuculuğunu yapımcı ve oyuncu Esra Gezginci'nin üstlendiği etkinlikte, Ankara'da TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısı nedeniyle şehit olan vatandaşların anısına saygı duruşu yapıldı ve iki ülkenin milli marşları okundu.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Doğan, burada yaptığı konuşmada, Türk yönetmen ve sanatçılarının Kırgızistan'a gelmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sinemaseverlere film haftasını doya doya yaşamalarını tavsiye eden Doğan, sinema sanatının iki ülke arasında dostluğun ve kardeşliğin köprüsü olduğunu belirtti.

Doğan, Türk Filmleri Haftası etkinliği boyunca Kırgız kardeşlerinin Türk sinemasını ve sanatçılarını bir kez daha tanıtma fırsatı bulacaklarını söyledi.

Beş gün boyunca beş Türk filmi gösterilecek

Yerli Düşünce Derneği Genel Başkanı Gündoğdu, sinema severlerin beş gün boyunca beş Türk filmini izleme şansı elde edeceklerini bildirdi.

Gündoğdu, 8. Türk Filmleri Haftası'nda "Rafadan Tayfa 4 – Hayrimatör" animasyon filminin yanı sıra "An", "Daha İyi Bir Yarın", "Hayatla Barış" ve "Nefes Yer Eksi İki" filmlerinin gösterime gireceğini anlattı.

"Türk film haftası, Türk tarihini ve kültürünü tanımamıza vesile olacak"

Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Spor Bakanlığı bünyesindeki Sinema Departmanı Müdür Yardımcısı Maratbek Asanaliyev, bu yıl 8'incisi düzenlenen Türk Film Haftası'nın, Türk tarihini ve kültürünü tanımaya vesile olacağının altını çizdi.

Asanaliyev, "Türk kardeşlerimizi Bişkek'te görmek bizim için gururdur. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bu etkinliğin düzenlenmesine verdiği katkılarından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Etkinliğin sonunda Türk yapımcı ve oyuncular sahneye davet edilerek tek tek plaketler takdim edildi ve oyunculara Kırgız geleneksel kalpak ve kıyafetleri giydirildi.

"Buraya davet edilmek benim için çok kıymetli"

"Nefes: Yer Eksi İki" filmin oyuncusu Bestemsu Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bişkek'te düzenlenen 8. Türk Filmleri Haftası'na davet edilmek benim için çok kıymetli." dedi.

Özdemir, "Nefes: Yer Eksi İki" askeri ve gerçek bir hikayeye dayandığını belirterek, "Filmde bir askeri taburda yaşanan acıklı bir hikaye anlatılıyor. İzlemelerini çok isterim. Yaptığımız işi çok inanarak ve severek yaptık. Herkes harika performanslar sergiledi. Bu projede olmaktan çok büyük bir gurur duyuyorum." diye konuştu.

"Best Model of World 2017" Türkiye birincisi olan oyuncu Aslıhan Karalar, İngiltere ve Türkiye'de eğitim gördüğünü ve oyunculuk kariyerinde Kuruluş Osman'da Burçin Hatun karakterini, Alparslan Büyük Selçuklu da Prenses Louiza'yi ve 15 Temmuz Şafak Vakti" filminde Elif'i canlandırdığını anlattı.

Türk yapımcı ve oyuncular, etkinlik kapsamında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nde (KTMÜ) düzenlenecek söyleşide öğrencilerle bir araya gelecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırgızistan'da 8. Türk Filmleri Haftası başladı - Son Dakika

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