Kırgızistan'da Aksı Olayları Kurbanları Anılıyor

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Kırgızistan'ın Celalabad bölgesindeki Aksı ilçesinde 22 yıl önce düzenlenen barışçıl eylemde güvenlik güçlerinin gerçek mermilerle ateş açması sonucu 6 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayların kurbanları anılıyor.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un, "Aksı olayları"nın 22. yılı dolayısıyla yayımladığı anma mesajını paylaştı.

Caparov, mesajında, "Bundan tam 22 yıl önce, Kırgızistan'ın modern tarihinde sivillerin hayatına mal olan ilk siyasi hadise Aksı olayları yaşandı." ifadesini kullandı.

Aksı olaylarının, (dönemin) otoriter iktidarına karşı ortak mücadeleye yol açtığını belirten Caparov, "Her yıl bu günde, Kırgızistan'ın bütünlüğü, halkının özgürlüğü ve ülkenin geleceği için canlarını veren gerçek kahramanlarımızı anıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Mesajında, "Aksı olaylarının kahramanları, cesaretin, özgürlük iradesinin ve demokrasinin timsali oldu." ifadesine yer veren Caparov, şimdi ve gelecek nesillerin bu trajediden ders alacağına inandığını vurguladı.

Caparov, Aksı olaylarını unutmayacaklarını ve devlet olarak, ülkenin kalkınması ve halkın umudunu haklı çıkarmak için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

Aksı olayları

Kırgızistan'ın ilk Cumhurbaşkanı Askar Akayev'in iktidarı döneminde Kırgız-Çin sınırında yer alan Üzengü-Kuuş mevkisinin 2021'de Çin'e bırakılmasını öngören sınır anlaşması tartışmalara yol açtı.

Celalabad Bölge Milletvekili Azimbek Beknazarov, iktidarın Çin ile sınır anlaşmasının çıkarlara yanıt vermediğini savundu.

Beknazarov, Celalabad Bölge Savcılığında görev yaptığı dönemde görevini kötüye kullanmakla suçlanarak 5 Ocak 2002'de gözaltına alındı.

Sınır anlaşmasını protesto etmek ve milletvekilinin serbest bırakılması talebiyle Aksı ilçesinde 17 Mart 2002'de sokaklara dökülen köylülere kolluk kuvvetleri ateş açtı.

Olay yerinde Erkinalı Çetinbayev, Kadırkul Saparaliyev, Medetbek Bekmuratov, Satımbay Ürkünbayev, Sovetbek Tagayev ve Eldiyar Ümetaliyev yaşamını yitirdi.

Kırgızistan'da o tarihten bu yana ülkenin başkenti Bişkek'te ve Celalabad bölgesindeki Aksı ilçesinde barışçıl gösteride ölen kurbanların anısına çeşitli etkinlikler düzenleniyor.