Kırgızistan'da Anestezi Sempozyumu - Son Dakika
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Kırgızistan'da Anestezi Sempozyumu

Kırgızistan'da TİKA ve TARD işbirliğiyle anestezi sempozyumu düzenlendi. Sağlık işbirliği güçleniyor.

15.05.2025 15:50
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Kırgızistan'da, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığının desteği, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD) ve Kırgızistan Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanları Derneği (KOAR) işbirliğiyle "TARD Anestezi Master Class 2025 – Kırgızistan" adlı sempozyum düzenleniyor.

Kırgızistan Devlet Tıp Akademisinde açılış töreniyle başlayan sempozyuma Kırgızistan Sağlık Bakanı Erkin Çeçeybayev, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem, TİKA Bişkek Program Koordinatörü Mehmet Bodur, Kırgızistan Devlet Tıp Akademisi Rektörü Prof. Dr. İndira Kudayberdiyeva, TARD Başkanı Prof. Dr. Jülide Ergil, KOAR Başkanı Doç. Dr. Cemilya Çıngışova ve yetkililer katıldı.

Üç gün sürecek sempozyumda, uzmanların bilim alanındaki güncel gelişmeler çerçevesinde bilgi ve becerilerinin artırılması, sağlık alanında Türkiye ve Kırgızistan arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve Kırgızistan'da nitelikli sağlık hizmetleri sunumunun yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

"Türk doktorların tecrübelerini çok önemsiyoruz"

Kırgızistan Sağlık Bakanı Çeçeybayev, açılışta yaptığı konuşmada, sağlık uzmanlarının anesteziyoloji ve reanimasyon alanındaki tecrübelerini çok önemsediklerini belirtti.

TİKA Bişkek Program Koordinatörü Bodur, Kırgızistan ile Türkiye'nin dostluğunu ve kardeşliğini pekiştirici projelere imza atmaya devam edeceklerini söyledi.

TARD Başkanı Prof. Dr. Jülide Ergil, Türkçe konuşulan bölgelerde işbirliğini en üst düzeye çıkarmayı amaçladıklarını belirtirken KOAR Başkanı Doç. Dr. Cemilya Çıngışova ise ilk kez böyle bir bilimsel etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını ifade etti.

Etkinlik kapsamında Türkiye'de üretilen tıbbi malzemeler, ürün ve ilaçların tanıtıldığı sergi de açıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırgızistan'da Anestezi Sempozyumu - Son Dakika

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