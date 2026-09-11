Kırgızistan\'da Bağımsızlık Bayramı Talas\'ta kutlandı, 100 sosyal tesis açıldı

Kırgızistan'ın Talas şehri, Bağımsızlık Bayramı dolayısıyla düzenlenen resmi etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, dünyaca ünlü yazar Cengiz Aytmatov'un memleketi olan, Manas Destanı'nda adı geçen Manas'ın ruhunun yaşatıldığı ve halk arasında Kırgız tarihinin başladığı yer kabul edilen Talas'taki törenlere katıldı.

Kutlamalar, kentin merkez meydanında devlet bayrağının törenle göndere çekilmesiyle başladı.

Caparov'un desteğiyle yenilenen "Manas Ordo" Ulusal Kültür Kompleksi, Kırgızistan Milli Üniversitesine bağlı 5 bin öğrenci kapasiteli enstitü binası, "Akılman" Cumhurbaşkanlığı Lisesi, 4 bin 500 kişilik merkez camisi ve çok fonksiyonlu "Balastan" Çocuk Eğlence Merkezi'nin açılışları yapıldı.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Caparov, bölgede yapımı tamamlanan 100 sosyal tesisin toplu açılışını çevrim içi gerçekleştirdi.

"Yeni bir Kırgızistan inşa etme yolundayız"

Cumhurbaşkanı Caparov, resmi kutlama programında yaptığı konuşmada, "Bugün, barış ve uyum içinde, geleceğe güvenle bakarak atalarımızın hayallerinin gerçekleştiği bir dönemde bağımsızlığımızın yıl dönümünü gururla kutluyoruz." ifadesini kullandı.

Yeni bir Kırgızistan inşa etme yolunda olduklarını vurgulayan Caparov, enerjiden ulaşıma, imalat sektöründen tarıma kadar birçok alanda yeni projelerin hayata geçirileceğini ve ihracat hacminin artacağını belirtti.

"Dünya Kırgız ruhunun gücüne tanık oldu"

Caparov, uluslararası organizasyonların milli kimliğin güçlenmesindeki rolüne dikkati çekerek, "Geçtiğimiz günlerde 6. Dünya Göçebe Oyunları'nı en üst düzeyde gerçekleştirdik. Atalarımızın kadim mirasını dünyaya aktarırken tüm dünya Kırgız ruhunun gücüne tanık oldu." değerlendirmesinde bulundu.

"Talas'ın kalkınmasına 11 milyar som tahsis edildi"

Talas bölgesinin ekonomik potansiyelini artırmaya yönelik adımların kararlılıkla atıldığını vurgulayan Caparov, şunları kaydetti:

"Verimli Talas bölgesinin 2024-2026 yılları arasında geliştirilmesi için ulusal bütçeden, İstikrar Fonu'ndan ve diğer kaynaklardan toplam 11 milyar som (yaklaşık 126 milyon dolar) tahsis edildi. Çalışkan çiftçilere ev sahipliği yapan bu bölgemiz özellikle fasulye üretimiyle öne çıkıyor. Tarım, gıda işleme, ihracat, turizm ve ticaret Talas için büyük önem taşıyor."

Kırgızistan'da 31 Ağustos'ta kutlanan Bağımsızlık Bayramı resmi programı, 6. Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış töreni nedeniyle 11 Eylül'e alınmıştı.

Cumhurbaşkanı Caparov'un göreve gelmesinden bu yana Bağımsızlık Bayramı resmi kutlama programları her yıl farklı bir bölgede düzenleniyor.