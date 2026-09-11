Kırgızistan'da Bağımsızlık Bayramı Talas'ta kutlandı, 100 sosyal tesis açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırgızistan'da Bağımsızlık Bayramı Talas'ta kutlandı, 100 sosyal tesis açıldı

Kırgızistan\'da Bağımsızlık Bayramı Talas\'ta kutlandı, 100 sosyal tesis açıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırgızistan'ın Talas şehrinde Bağımsızlık Bayramı dolayısıyla düzenlenen törenlerde Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un katılımıyla 100 sosyal tesisin toplu açılışı yapıldı. Caparov, Talas bölgesinin 2024-2026 yılları arasında geliştirilmesi için 11 milyar som tahsis edildiğini belirtti.

Kırgızistan'ın Talas şehri, Bağımsızlık Bayramı dolayısıyla düzenlenen resmi etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, dünyaca ünlü yazar Cengiz Aytmatov'un memleketi olan, Manas Destanı'nda adı geçen Manas'ın ruhunun yaşatıldığı ve halk arasında Kırgız tarihinin başladığı yer kabul edilen Talas'taki törenlere katıldı.

Kutlamalar, kentin merkez meydanında devlet bayrağının törenle göndere çekilmesiyle başladı.

Caparov'un desteğiyle yenilenen "Manas Ordo" Ulusal Kültür Kompleksi, Kırgızistan Milli Üniversitesine bağlı 5 bin öğrenci kapasiteli enstitü binası, "Akılman" Cumhurbaşkanlığı Lisesi, 4 bin 500 kişilik merkez camisi ve çok fonksiyonlu "Balastan" Çocuk Eğlence Merkezi'nin açılışları yapıldı.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Caparov, bölgede yapımı tamamlanan 100 sosyal tesisin toplu açılışını çevrim içi gerçekleştirdi.

"Yeni bir Kırgızistan inşa etme yolundayız"

Cumhurbaşkanı Caparov, resmi kutlama programında yaptığı konuşmada, "Bugün, barış ve uyum içinde, geleceğe güvenle bakarak atalarımızın hayallerinin gerçekleştiği bir dönemde bağımsızlığımızın yıl dönümünü gururla kutluyoruz." ifadesini kullandı.

Yeni bir Kırgızistan inşa etme yolunda olduklarını vurgulayan Caparov, enerjiden ulaşıma, imalat sektöründen tarıma kadar birçok alanda yeni projelerin hayata geçirileceğini ve ihracat hacminin artacağını belirtti.

"Dünya Kırgız ruhunun gücüne tanık oldu"

Caparov, uluslararası organizasyonların milli kimliğin güçlenmesindeki rolüne dikkati çekerek, "Geçtiğimiz günlerde 6. Dünya Göçebe Oyunları'nı en üst düzeyde gerçekleştirdik. Atalarımızın kadim mirasını dünyaya aktarırken tüm dünya Kırgız ruhunun gücüne tanık oldu." değerlendirmesinde bulundu.

"Talas'ın kalkınmasına 11 milyar som tahsis edildi"

Talas bölgesinin ekonomik potansiyelini artırmaya yönelik adımların kararlılıkla atıldığını vurgulayan Caparov, şunları kaydetti:

"Verimli Talas bölgesinin 2024-2026 yılları arasında geliştirilmesi için ulusal bütçeden, İstikrar Fonu'ndan ve diğer kaynaklardan toplam 11 milyar som (yaklaşık 126 milyon dolar) tahsis edildi. Çalışkan çiftçilere ev sahipliği yapan bu bölgemiz özellikle fasulye üretimiyle öne çıkıyor. Tarım, gıda işleme, ihracat, turizm ve ticaret Talas için büyük önem taşıyor."

Kırgızistan'da 31 Ağustos'ta kutlanan Bağımsızlık Bayramı resmi programı, 6. Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış töreni nedeniyle 11 Eylül'e alınmıştı.

Cumhurbaşkanı Caparov'un göreve gelmesinden bu yana Bağımsızlık Bayramı resmi kutlama programları her yıl farklı bir bölgede düzenleniyor.

Kaynak: AA

Kırgızistan, Politika, Ekonomi, Kültür, Güncel, Talas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırgızistan'da Bağımsızlık Bayramı Talas'ta kutlandı, 100 sosyal tesis açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır’da hamile kadın evde asılı bulundu, ailesi kocası ve ailesinden şikayetçi Diyarbakır'da hamile kadın evde asılı bulundu, ailesi kocası ve ailesinden şikayetçi
Sosyal konutta geri sayım başladı 7 şartı taşıyan başvurabilecek Sosyal konutta geri sayım başladı! 7 şartı taşıyan başvurabilecek
Yolcu uçağında bomba alarmı Apar topar döndürüldü Yolcu uçağında bomba alarmı! Apar topar döndürüldü
CHP’den Mansur Yavaş’a: Anıtkabir ziyaretinde bulunmaması hayal kırıklığıdır CHP'den Mansur Yavaş'a: Anıtkabir ziyaretinde bulunmaması hayal kırıklığıdır
Ardahan ziyaretinde Özgür Özel’e olay sözler Acılı eş “İmamoğlu yüzünden“ diyerek böyle isyan etti Ardahan ziyaretinde Özgür Özel'e olay sözler! Acılı eş "İmamoğlu yüzünden" diyerek böyle isyan etti
AKINCI TİHA, İHA-300 balistik füzesiyle hedefi tam isabetle vurdu AKINCI TİHA, İHA-300 balistik füzesiyle hedefi tam isabetle vurdu

22:07
Antalya’da skandal paylaşım Zabıta müdüründen başken vekilini eleştirenlere küfürlü yanıt
Antalya'da skandal paylaşım! Zabıta müdüründen başken vekilini eleştirenlere küfürlü yanıt
22:02
Suudi Arabistan, Husilerin saldırılarının ardından Doğu-Batı boru hattını kapattı
Suudi Arabistan, Husilerin saldırılarının ardından Doğu-Batı boru hattını kapattı
21:49
Maç fazlasıyla lider Beşiktaş seriye bağladı
Maç fazlasıyla lider! Beşiktaş seriye bağladı
21:27
Fenomen Fatma Soydaş tahliye edildi
Fenomen Fatma Soydaş tahliye edildi
21:22
İşte detaylar Öcalan için yapılan villada yok yok
İşte detaylar! Öcalan için yapılan villada yok yok
20:36
Fenerbahçe’den yeni bir açıklama daha: İsmail Kartal görevinin başındadır
Fenerbahçe'den yeni bir açıklama daha: İsmail Kartal görevinin başındadır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2026 23:15:24. #7.13#
SON DAKİKA: Kırgızistan'da Bağımsızlık Bayramı Talas'ta kutlandı, 100 sosyal tesis açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement