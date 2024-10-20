Kırgızistan'da Çığ Faciası: 6 Kayıp Bulundu

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BİŞKEK, 20 Ekim (Xinhua) -- Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı, ülkenin güneyinde çığ düşmesi sonucu kaybolan 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.

Bakanlık, 3 kişinin cesedine Cuma günü, diğer 3 kişininkine ise Cumartesi sabahı ulaşıldığını açıkladı.

Kurtarma ekipleri, 14 kişilik bir grubun 9 Ekim'de şifalı bitkiler toplamak için Celal-Abad bölgesinin Çatkal ilçesindeki dağlara gittiğini açıklamıştı. Pazar günü çığ düşmesi sonucu kaybolduğu bildirilen 8 kişi ise Çarşamba günü sağ olarak bulunmuştu.