BİŞKEK, 20 Ekim (Xinhua) -- Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı, ülkenin güneyinde çığ düşmesi sonucu kaybolan 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.
Bakanlık, 3 kişinin cesedine Cuma günü, diğer 3 kişininkine ise Cumartesi sabahı ulaşıldığını açıkladı.
Kurtarma ekipleri, 14 kişilik bir grubun 9 Ekim'de şifalı bitkiler toplamak için Celal-Abad bölgesinin Çatkal ilçesindeki dağlara gittiğini açıklamıştı. Pazar günü çığ düşmesi sonucu kaybolduğu bildirilen 8 kişi ise Çarşamba günü sağ olarak bulunmuştu.
Son Dakika › Güncel › Kırgızistan'da Çığ Faciası: 6 Kayıp Bulundu - Son Dakika
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