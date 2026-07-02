Kırgızistan'da Darbe Hazırlığına Hapis Cezası - Son Dakika
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Kırgızistan'da Darbe Hazırlığına Hapis Cezası

02.07.2026 20:43
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Eski güvenlik yetkililerine 4 yıl hapis cezası verildi, darbe hazırlığı suçundan yargılandılar.

Kırgızistan'da iktidarı şiddet yoluyla ele geçirmeye hazırlık suçundan yargılanan eski Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev'e 4 yıl hapis verildi.

Bişkek Pervomay İlçe Mahkemesi'nde, Hakim Aziret Mederov'un başkanlığında yürütülen ve yaklaşık 1,5 aydır süren karar duruşması tamamlandı.

Hakimin açıkladığı kararda tutuksuz yargılanan eski Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev ve eski Meclis Başkanı Nurlanbek Turgunbekuulu'yu ile eski Başsavcı Kurmankul Zuluşev "darbe hazırlığı yapmak" suçundan suçlu bulundu.

Sanıkların her birine 4'er yıl hapis verilmesine, verilen cezalar hakkında şartlı salıverilme hükümlerinin uygulanmasına ve yasa gereği mal varlıklarına el konulmasına karar verildi.

Tutuklu yargılanan sanıklardan Bekbolot Talgarbekov, Aalı Uzakbayev, Kursan Asanov ve Kurmanbek Dıykanbayev suçsuz bulundu ve serbest bırakıldı.

Dava kamuoyunda "75'ler Mektubu" olarak biliniyor

Ülkede 9 Şubat'ta aralarında tanınmış isimlerin de bulunduğu 75 kişilik bir grup, medyada yayımladıkları mektupta erken cumhurbaşkanı seçiminin yapılmasını talep etmişti.

Eski İstihbarat Başkanı Taşiyev, eski Meclis Başkanı Turgunbekuulu ve eski Başsavcı Zuluşev'in de bulunduğu çok sayıda üst düzey isim bu davanın sanığı haline gelmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırgızistan'da Darbe Hazırlığına Hapis Cezası - Son Dakika

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