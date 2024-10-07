Kırgızistan'da Etnik Avcılık Festivali

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Kırgızistan'da düzenlenen festivalde, avda kullanılan Taygan cinsi köpekler ile Bürküt cinsi yırtıcı kuşlar tanıtıldı.

Çuy bölgesindeki Sovyet köyünde yerel yönetimlerin desteğiyle Etnik Avcılık ve Ulusal Oyunlar Festivali (Mergen Fest) düzenlendi.

Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği festival, geçit töreniyle başladı.

Festivalde, avda kullanılan Taygan cinsi köpekler ile yırtıcı kuş Bürkütler tanıtıldı, geleneksel at oyunları sergilendi.

Organizatör Taalai Şükürov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mergen Fest'in, kuşaktan kuşağa aktarılan kadim geleneklerin yaşatılması açısından önemli bir platform olduğunu belirtti.

Festival kapsamında düzenlenen yarışmada, Taygan cinsi köpekler, yürüyüş ve duruşu, sağlığı, bakımı, ırkları ve yaşlarına göre değerlendirildi.

Bürküt yırtıcı kuşlarının da av becerileri jüri üyelerince ölçüldü ve her iki yarışmanın sonunda madalya ve ödüller verildi.