Kırgızistan'da festival etkinliğinde kamyonet çarpması: 31 çocuk yaralandı

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BİŞKEK, 3 Mayıs (Xinhua) -- Kırgızistan'ın güneyinde bir festival etkinliği sırasında bir kamyonetin bir grup öğrenciye çarpması sonucu 31 çocuk yaralandı.

Bölge İçişleri Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, trajik olay Perşembe günü Celal-Abad bölgesinin Suzak ilçesinde genç Manas destanı anlatıcıları yarışması esnasında meydana geldi.

Etkinlik sırasında yokuş aşağı hızla gelen bir kamyonet, bir grup öğrenciye çarptı. Hükümet ajansı, çocuklara dondurma getiren sürücünün, kamyonet yokuş aşağı gitmeye başlamadan önce araçtan indiğini belirtti.

Kırgızistan Sağlık Bakanlığı'na göre kazada 9-16 yaş arası 31 çocuk yaralanırken, dördünün durumu ağır. 13 çocuk ise ayakta tedavi gördü.

Kamyon şoförü gözaltına alınırken, gerekli tüm incelemeler başlatıldı.