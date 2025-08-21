Kırgızistan hükümeti, et fiyatlarındaki artışı önlemek ve gıda güvenliğini sağlamak amacıyla çiftlik hayvanlarının ihracatını 6 ay süreyle durdurdu.
Hükümetten yapılan açıklamada, Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev'in imzaladığı kararnameyle, at, sığır, koyun ve keçi ihracatına 6 ay süreyle yasak getirildiği belirtildi.
Açıklamada, yasağın, ülkenin gıda güvenliği ile iç piyasada fiyat istikrarını sağlamak amacıyla alındığı kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Kırgızistan'da Hayvan İhracatı 6 Ay Durduruldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?