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Kırgızistan'da Dolon köyünde buz hokeyi büyük ilgi görüyor - Son Dakika
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Kırgızistan'da Dolon köyünde buz hokeyi büyük ilgi görüyor

Kırgızistan'ın Issık Göl bölgesindeki Tüp ilçesine bağlı Dolon köyünün sakinleri, kışın donan göllerinde buz hokeyi oynuyor. Köyde buz hokeyi antrenörlüğü yapan Edil İsakov, çocuk, genç ve 40 yaş üstü kişilerden oluşan üç takım kurduklarını söyledi. Köy sakinleri, takımlara destek vererek ulusal organizasyonlarda başarılar elde edebileceklerine inandıklarını belirtti.

Kırgızistan\'da Dolon köyünde buz hokeyi büyük ilgi görüyor
22.01.2024 - 11:05,
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Kırgızistan'ın Issık Göl bölgesindeki Tüp ilçesine bağlı Dolon köyünün sakinleri, kışın donan göllerinde buz hokeyi oynuyor.

Tanrı Dağı'nın eteklerinde yer alan; uzunluğu 2,5 kilometre, genişliği 350 metre, derinliği 30 metre olan Dolon Gölü'nün tamamen donan yüzeyinin bir bölümünü saha olarak kullanan köylüler, buz hokeyine büyük ilgi gösteriyor.

Köyde buz hokeyi antrenörlüğü yapan Edil İsakov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köyde çocuk, genç ve 40 yaş üstü kişilerden oluşan üç takım kurduğunu söyledi.

Kışın buz tutan gölde her gün iki, üç saat antrenman yapıp kendilerini geliştirmeye çalıştıklarını ifade eden İsakov, oyuncu ekipmanına ihtiyaç duyduklarını söyledi. Sahadaki kaleyi kendi imkanlarıyla yaptıklarını anlatan İsakov, pist için bariyere gereksinim duyduklarını dile getirdi.

Edil İsakov, "Buz hokeyi pahalı ve çok ilginç bir oyun ama korkak olmayanların sporudur." dedi.

Dolon köyünde buz hokeyine olan ilginin yeni bir şey olmadığını belirten İsakov, bu spora gösterilen ilginin her geçen gün arttığına işaret etti. İsakov, "Cumhurbaşkanımız bu spora ilgi gösteriyor. Bu da gençlerimizi motive ediyor." diye konuştu.

Buz hokeyi oyuncusu Çıngız Musabayev, köylerinde yazın futbol, kışın buz hokeyi oynadıklarını söyledi.

Takımın kalecisi 16 yaşındaki Marlis Suyurkulov da ABD'deki buz hokeyi maçlarını yerinde izlemeyi hayal ettiğini dile getirdi.

Köy sakinleri destek veriyor

Donmuş göl üzerinde oluşturulan doğal pistte antrenman yapan takımlara, köy sakinleri destek veriyor.

Emekli öğretmen Şayırkul Osmonova, köyde çocukların buz hokeyine gösterdiği ilginin "çok güzel" olduğunu belirtti.

Osmonova, destek verilmesi halinde köylerinde oluşturulan takımların ulusal organizasyonlarda başarılar elde edebileceklerine inandıklarını ifade etti.

Köyü sakinlerinden 82 yaşındaki Berdalı Turgunbayev de köyde en çok buz hokeyinin sevildiğini aktardı.

Turgunbayev, köydeki gençlerin sporda oldukça yetenekli olduklarını belirterek "Çocuklarımız yüzmeyi biliyor. Kızaklı patenle kaymasını biliyor. Güreşe, boksa ve hokeye yoğun ilgi gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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