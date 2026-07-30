Kırgızistan'da Modern Golf Kulübü Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırgızistan'da Modern Golf Kulübü Açıldı

Kırgızistan\'da Modern Golf Kulübü Açıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Issık Göl kıyısında açılan Uluslararası Golf Kulübü, bölgeyi turizm ve spor merkezi yapmayı hedefliyor.

ÇOLPON- Kırgızistan'ın turizm merkezi Issık Göl kıyısında, 103 hektarlık alanda inşa edilen modern altyapıya sahip Uluslararası Golf Kulübü düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Bölgedeki Tamçı Uluslararası Havaalanı'na 16 kilometre mesafedeki Koş-Köl tatil köyünde kurulan tesisin, bölgeyi önemli bir turizm ve spor cazibe merkezine dönüştürmesi hedefleniyor.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un ev sahipliğinde düzenlenen açılış törenine, yarın Çolpon-Ata'da gerçekleştirilecek "Orta Asya + Azerbaycan Gayriresmi İstişare Toplantısı"na katılmak üzere ülkeye gelen Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Tacikistan Cumhurbaşkanı Emomali Rahmon ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de katıldı.

"Golf bir akıl oyunudur"

Cumhurbaşkanı Caparov, törende yaptığı konuşmada, dünyada yaklaşık 60 milyon kişinin golf sporuyla ilgilendiğini belirterek, bu branşın 2016'da yeniden Olimpiyat Oyunları programına alındığını anımsattı.

Golfün fiziksel güçten çok strateji, odaklanma ve zihinsel dayanıklılık gerektirdiğini vurgulayan Caparov, "Golf bir akıl oyunudur." dedi.

Caparov, tesisin yakın gelecekte uluslararası turnuvalara ev sahipliği yapan prestijli bir merkez haline geleceğine ve Kırgızistan'ın küresel golf haritasında tanıtımına önemli katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.

Liderlerden sahada ilk vuruş

Törenin ardından liderler, Caparov'un kullandığı golf aracıyla sahaya geçti.

Golf sopalarını simgesel olarak ellerine alan konuk devlet başkanları, yeşil sahada ilk vuruşlarını yaparak tesisin resmi açılışını gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

Kırgızistan, Politika, Güncel, Turizm, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırgızistan'da Modern Golf Kulübü Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursa’da 2 çocuk annesi kadın evde göğsünden vurulmuş halde bulundu: 1 gözaltı Bursa’da 2 çocuk annesi kadın evde göğsünden vurulmuş halde bulundu: 1 gözaltı
ABD hava saldırısı başlattı İran’da art arda patlama sesleri ABD hava saldırısı başlattı! İran'da art arda patlama sesleri
Netanyahu’ya canlı yayında zor soru: Trump’ı savaşa siz mi ikna ettiniz Netanyahu'ya canlı yayında zor soru: Trump'ı savaşa siz mi ikna ettiniz?
Gelecek Partisi feshedildi, 4 vekilin izleyeceği yol belli oldu Gelecek Partisi feshedildi, 4 vekilin izleyeceği yol belli oldu
Etimesgut Belediyesi’ne operasyon Başkan Erdal Beşikçioğlu dahil çok sayıda gözaltı var Etimesgut Belediyesi'ne operasyon! Başkan Erdal Beşikçioğlu dahil çok sayıda gözaltı var
Taliban’ın son hamlesi dünyayı ayağa kaldırdı BM raporu ortaya çıkardı Taliban'ın son hamlesi dünyayı ayağa kaldırdı! BM raporu ortaya çıkardı

23:49
Bayern Münih işi biraz abarttı Tam 15 gol
Bayern Münih işi biraz abarttı! Tam 15 gol
22:53
Öğrenci affı düzenlemesi TBMM’de kabul edildi
Öğrenci affı düzenlemesi TBMM'de kabul edildi
22:12
Cem Küçük’le ilgili dikkat çeken iddia İş adamlarının şikayetiyle gözaltına alınmış
Cem Küçük'le ilgili dikkat çeken iddia! İş adamlarının şikayetiyle gözaltına alınmış
21:50
Kara Kartal’dan şov Beşiktaş galibiyetle turladı
Kara Kartal'dan şov! Beşiktaş galibiyetle turladı
21:44
Ahbap soruşturmasında iş insanı Hüseyin Başaran dahil 7 kişi tutuklandı.
Ahbap soruşturmasında iş insanı Hüseyin Başaran dahil 7 kişi tutuklandı.
21:41
Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı
Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2026 00:01:15. #7.12#
SON DAKİKA: Kırgızistan'da Modern Golf Kulübü Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.