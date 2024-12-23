Kırgızistan Dışişleri Bakanlığınca Anadolu Ajansına (AA) teşekkür belgesi verildi.
Kırgızistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının kuruluşunun 80. yıl dönümü nedeniyle başkent Bişkek'te tören düzenlendi.
Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı Asein İsayev, törendeki konuşmasında, Bakanlığının kuruluşunun 80. yıl dönümü nedeniyle bakanlığın etkinliklerini haberleştiren gazetecilere teşekkür etti.
İsayev, Kırgızistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının faaliyetlerinin yürütülmesinde aktif ve verimli işbirliğinden dolayı Anadolu Ajansı Kırgızistan muhabiri Nazir Aliyev'e teşekkür belgesi verdi.
Törene, yerli, yabancı medya yetkilileri ve temsilcileri katıldı.
Son Dakika › Güncel › Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı'ndan AA'ya Teşekkür - Son Dakika
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