Kırgızistan Hükümeti Yabancı Öğrencilere Yönelik Cinayet ve Şiddet İddialarını Yalanladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kırgızistan Hükümeti Yabancı Öğrencilere Yönelik Cinayet ve Şiddet İddialarını Yalanladı

Kırgızistan Hükümeti Yabancı Öğrencilere Yönelik Cinayet ve Şiddet İddialarını Yalanladı

Kırgızistan hükümeti, uluslararası basında çıkan yabancı öğrencilere yönelik cinayet ve şiddet iddialarını yalanladı. Hükümet, sosyal medyada yayılan yanlış bilgilerin etnik şiddet ve huzursuzluğu kışkırtma girişimlerini kınadığını belirtti. Ayrıca, kolluk kuvvetlerinin olaylarla ilgili soruşturma yürüttüğü ve faillerin adalet önüne çıkarılacağı vurgulandı. Sağlık Bakanlığı ise hastanelere başvuran 29 kişi olduğunu ve bir öğrencinin çene kırığı ameliyatına alındığını duyurdu. Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı ise basın yayın organlarından ve diplomatik misyon temsilcilerinden yanlış ve doğrulanmamış bilgileri yaymamaları çağrısında bulundu. Bişkek Emniyet Müdürlüğü ise durumun istikrarlı olduğunu ve kamu düzeninin sağlandığını açıkladı.

18.05.2024 14:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırgızistan hükümeti, yabancı öğrencilere yönelik cinayet ve şiddet iddialarına ilişkin uluslararası basında çıkan haberleri yalanladı.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, "Sosyal ağlarda yanlış bilgilerin yayılması yoluyla etnik şiddet ve huzursuzluğu kışkırtma girişimlerini şiddetle kınıyoruz. Ayrıca uluslararası basında yabancı öğrencilere yönelik cinayet ve şiddet iddialarına ilişkin yanlış haberleri yalanlıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Kolluk kuvvetleri, (Bişkek'te bu gece) meydana gelen olaylarla ilgili kapsamlı bir soruşturma yürütüyor. Tüm failler hukuka uygun olarak adalet önüne çıkarılacaktır. Kırgızistan devleti güvenliği sağlamak, barış ve istikrarı korumak için gerekli tüm önlemleri almıştır. Kolluk güçlerimiz kamu düzenini bozacak her türlü girişimi kararlılıkla bastıracaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Sağlık Bakanlığı da hastanelere 29 kişinin başvurduğunu, Pakistan uyruklu bir öğrencinin çene kırığı ameliyatına alındığını duyurdu.

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı, başkent Bişkek'te yabancı uyruklu öğrencilerle yaşanan kavgaya ilişkin basın yayın organlarından ve yabancı diplomatik misyon temsilcilerinden yanlış ve doğrulanmamış bilgileri yaymamaları çağrısında bulundu.

Bişkek Emniyet Müdürlüğü de kentte durumun istikrarlı olduğunu; polis ekipleri, bölgesel içişleri departmanı personeli, iç birlikler ve diğer kolluk kuvvetleri personeliyle kamu düzeninin sağlandığını kaydetti.

Bişkek'te olaylı gece

Kırgızistan'da birçok yabancı uyruklu kişiyle yerel halk arasında yaşanan kavga görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından, yabancı uyruklu öğrencilerin kaldığı hostel ve yurtların önünde büyük bir kalabalık oluştu.

Kavgaya karışan öğrencilerin gözaltına alındığını duyuran güvenlik güçleri, öfkeli vatandaşları ikna ederek dağılmalarını sağladı.

Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, Kırgızistan, Hükümet, Güvenlik, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırgızistan Hükümeti Yabancı Öğrencilere Yönelik Cinayet ve Şiddet İddialarını Yalanladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:42 Amasya’da büyükbaş hayvana balta ve bıçakla eziyet eden 5 kişi tutuklandı Amasya'da büyükbaş hayvana balta ve bıçakla eziyet eden 5 kişi tutuklandı
17:26 Korhan Berzeg’in ölüm nedeni belirlenemedi Korhan Berzeg'in ölüm nedeni belirlenemedi
16:52 Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan’ın görüntüleri tartışma yarattı Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan'ın görüntüleri tartışma yarattı
16:13 CHP lideri Özel, Erdoğan’a seslendi: Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun CHP lideri Özel, Erdoğan'a seslendi: Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun?
16:50 Antalyaspor, Alex de Souza ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Antalyaspor, Alex de Souza ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
16:45 İsrail, Gazze’de yeni bir katliama imza attı Ölenlerin çoğu çocuk ve kadın İsrail, Gazze'de yeni bir katliama imza attı! Ölenlerin çoğu çocuk ve kadın
16:37 Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yeni teknik direktör için tarih verdi Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yeni teknik direktör için tarih verdi
16:20 Adana merkezli 4 ilde Ayar-3 operasyonu: 50 milyon lira değerinde altın ele geçirildi Adana merkezli 4 ilde Ayar-3 operasyonu: 50 milyon lira değerinde altın ele geçirildi
16:13 Futbol tarihinde eşi benzeri yok Sevilla, Jesus Navas ile ömür boyu sözleşme imzaladı Futbol tarihinde eşi benzeri yok! Sevilla, Jesus Navas ile ömür boyu sözleşme imzaladı
15:40 At yarışında zincirleme kaza Binicinin üzerinden tay geçti At yarışında zincirleme kaza! Binicinin üzerinden tay geçti
15:22 Aşiret düğününde kilolarca altın takılan gelin hareket etmekte zorlandı Aşiret düğününde kilolarca altın takılan gelin hareket etmekte zorlandı
15:14 SADAT, Nijer’e Suriyeli paralı asker gönderdiği iddialarını yalanladı SADAT, Nijer'e Suriyeli paralı asker gönderdiği iddialarını yalanladı
15:10 Yok böyle bir para Galatasaray’da Fenerbahçe derbisine tarihi prim Yok böyle bir para! Galatasaray'da Fenerbahçe derbisine tarihi prim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2024 19:01:13. #1.13#
SON DAKİKA: Kırgızistan Hükümeti Yabancı Öğrencilere Yönelik Cinayet ve Şiddet İddialarını Yalanladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement