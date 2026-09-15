Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kazakbaev, Mardin Valisi Akkoyun'u makamında ziyaret etti
Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'u makamında ziyaret etti. Görüşmede Akkoyun ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Kazakbaev kabul ve misafirperverlik için teşekkür etti.
Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'u makamında ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kente gelen Büyükelçi Kazakbaev ve beraberindeki heyet Valiliğe geçti.
Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Kazakbaev, daha sonra Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun ile makamında görüştü.
Akkoyun, görüşmede ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Kazakbaev de Vali Akkoyun'a kabulü ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.
Kaynak: AA
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