Kırgızistan, Issık Gölü için Mavi Bayrak Sürecine Girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırgızistan, Issık Gölü için Mavi Bayrak Sürecine Girdi

19.06.2026 09:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırgız heyet, Türkiye'nin sürdürülebilir turizm ve çevre yönetimi deneyimlerini inceledi.

Kırgızistan'ın ünlü Issık Gölü'nün mavi bayrak alması amacıyla başlatılan süreç kapsamında Türkiye'nin çevre yönetimi ve sürdürülebilir turizm alanındaki uygulamaları Kırgız heyete tanıtıldı.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfından (TÜRÇEV) yapılan açıklamaya göre, Kırgızistan Cumhuriyeti eski Kültür, Enformasyon ve Gençlik Politikaları Bakanı Azamat Zhamankulov başkanlığındaki heyet, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Uluslararası Çevre Eğitim Vakfının (FEE) Türkiye koordinatörü TÜRÇEV rehberliğinde Antalya'da mavi bayraklı plajlarda incelemelerde bulundu.

Danimarka merkezli 85 ülkenin üye olduğu FEE'nin yönlendirmesiyle gerçekleştirilen bir haftalık program kapsamında heyet, Türkiye'nin mavi bayrak uygulamalarını, çevre yönetimi politikalarını ve sürdürülebilir turizm modellerini yerinde inceleyerek süreç hakkında bilgi aldı.

Kırgızistan'ın Cumhurbaşkanlığı temsilciliği, turizm otoriteleri ve sektör temsilcilerinden oluşan heyet, Antalya'daki program boyunca Türkiye'nin farklı kıyı yönetimi modellerini inceleyerek Antalya Büyükşehir Belediyesinin Konyaaltı Halk Plajları, Muratpaşa Belediyesi plajları, Kemer Belediyesi halk plajları ile Kültür ve Turizm Bakanlığının Lara Ücretsiz Girişli Halk Plajı'nda saha ziyaretleri gerçekleştirdi.

Ayrıca, marina yönetimi, mavi bayraklı turistik tekneler, çevre eğitimi uygulamaları, atık yönetimi sistemleri, su kalitesi izleme çalışmaları ve sürdürülebilir turizm uygulamalarına ilişkin kapsamlı bilgiler de heyete aktarıldı.

"Türkiye'nin deneyimi kardeş ülkelerle paylaşılıyor"

Açıklamada sözlerine yer verilen TÜRÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Abdulkadir Ateş, Türkiye'nin mavi bayrak programında ulaştığı başarının uluslararası ölçekte örnek gösterildiğini belirtti.

Ateş, dünyanın en fazla mavi bayrak sahibi 3'üncü ülkesi olan Türkiye'nin bilgi birikimi ve uygulama deneyiminin bugün kardeş ülkeler tarafından da yakından takip edildiğinin altını çizdi.

Kırgızistan'dan gelen heyetin FEE'nin yönlendirmesiyle Antalya'da yürütülen program kapsamında çevre yönetiminden plaj işletmeciliğine, sürdürülebilir turizm uygulamalarından mavi bayrak kriterlerine kadar birçok alanda Türkiye'nin tecrübelerinden yararlandığını ifade eden Ateş, Issık Gölü'nde başlatılan mavi bayrak sürecini önemsediklerini vurguladı.

Ateş, sürecin başarıyla tamamlanması halinde Issık Gölü'nde dalgalanacak mavi bayrağın yalnızca Kırgızistan için değil, Türk dünyasında çevre, sürdürülebilirlik ve turizm alanlarında yeni başarı hikayelerine öncülük edeceğini kaydetti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TÜRÇEV'in eşlik ettiği temasların olumlu sonuçlanması halinde Issık Gölü'nün Orta Asya'da mavi bayrak alan ilk destinasyonlardan biri olması hedefleniyor.

Kaynak: AA

Kırgızistan, Issık Gölü, Türkiye, Turizm, Güncel, Kültür, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırgızistan, Issık Gölü için Mavi Bayrak Sürecine Girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’li Günaydın’ın tedbir kararı kaldırıldı CHP'li Günaydın'ın tedbir kararı kaldırıldı
Trump’tan görülmemiş geri adım Defalarca yalanladığı madde mutabakata girdi Trump'tan görülmemiş geri adım! Defalarca yalanladığı madde mutabakata girdi
DMD Hastası Çocuğun Kumbaraları Çalındı DMD Hastası Çocuğun Kumbaraları Çalındı
Elazığ’da düğün altınlarında sahte ve düşük ayar şoku Elazığ'da düğün altınlarında sahte ve düşük ayar şoku
İnşaat temelinde elektrik akımı şüphesi İnşaat temelinde elektrik akımı şüphesi
İHA saldırısı Moskova’yı yangın yerine çevirdi Bilanço hayli ağır İHA saldırısı Moskova'yı yangın yerine çevirdi! Bilanço hayli ağır

08:56
Finale damga vuran anlar Ramazan’ın eşi kıskançlık krizine girdi
Finale damga vuran anlar! Ramazan'ın eşi kıskançlık krizine girdi
08:28
Meclis’te benzeri görülmemiş skandal Tam 76 sahte oy pusulası kullanıldı
Meclis'te benzeri görülmemiş skandal! Tam 76 sahte oy pusulası kullanıldı
08:17
TRT’de bir skandal daha Dünya Kupası’nı izlemek için televizyonu açanlar şoke oldu
TRT'de bir skandal daha! Dünya Kupası'nı izlemek için televizyonu açanlar şoke oldu
08:09
Adalar Belediyesi’ne operasyon Belediye başkanı dahil 41 kişi gözaltına alındı
Adalar Belediyesi'ne operasyon! Belediye başkanı dahil 41 kişi gözaltına alındı
08:03
ABD ile İran arasında yeni kriz mi Görüşmeler başlamadan ertelendi
ABD ile İran arasında yeni kriz mi? Görüşmeler başlamadan ertelendi
07:41
İstanbul’daki evinin önünden kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal kurtarıldı
İstanbul'daki evinin önünden kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal kurtarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2026 09:21:50. #7.13#
SON DAKİKA: Kırgızistan, Issık Gölü için Mavi Bayrak Sürecine Girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.