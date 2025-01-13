Kırgızistan Meclis Başkanı Soyadını Değiştirdi - Son Dakika
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Kırgızistan Meclis Başkanı Soyadını Değiştirdi

Nurlanbek Şakiyev, babasının adını alarak soyadını 'Turgunbek uulu' olarak değiştirdi.

13.01.2025 14:49
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Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Şakiyev, soyadını "Turgunbek uulu" olarak değiştirdi.

Meclis Başkanı, Facebook sosyal medya hesabından, çalışma hayatını yol yapım işlerine adayan ve 7 çocuk büyüten babasının adını almaya karar verdiğini belirterek, soyadını Turgunbek uulu şeklinde değiştirdiğini duyurdu.

Turgunbek uulu, Şakiyev soyadının, dedesinden kaldığını, dedesinin ismini öz kardeşlerinin yaşatmaya devam edeceklerini ve büyükbaba Şaki'nin adının hiçbir zaman unutulmayacağını ifade etti.

Meclis Başkanı'nın soyadı, Meclisin resmi internet sitesindeki özgeçmişinde ve sosyal medya hesabında Turgunbek uulu olarak değiştirildi.

"Özümüze dönme zamanı geldi"

Turgunbek uulu, isim ve soyadını değiştirmenin her insanın kişisel kararı olduğunu vurgulayarak, soyadını değiştirme kararını Meclise sunulan yeni yasa tasarısı doğrultusunda aldığını ifade etti.

"Ben Turgunbek'in oğluyum! Ben Kırgız oğluyum" ifadelerini kullanan Turgunbek uulu, soyadını milli özelliklere uygun bir şekilde değiştirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ben sadece babamın oğlu değilim, bir Kırgız'ın da oğluyum. Bu duygu her Kırgız'ın yüreğinde yaşamalı. Ne kadar değişsek, birbirimize benzemeye çalışsak da Arap, Amerikalı, Rus, Avrupalı ??olamayız. Onlara benzemeye çalıştığımızda gerçek benliğimizi unutup onlara benziyoruz. Yani yenilenme zamanı, aynı zamanda özümüze dönme zamanı geldi. Sadece kendi kaderimizi değil aynı zamanda milletimizin kaderini de düşünmeliyiz. Eğer siz ve ben bunu düşünmezsek, halkımızın geleceği ne olacak? Kayıtsızlığımız zirveye ulaşmadan önce halkın yükünü üstlenmeliyiz."

"Uzun zamandır hayalimdi"

Turgunbek uulu, baba adını alma kararının uzun zamandır hayali olduğunu söyleyerek "Evet, bu karara dün veya bugün varmadım. Uzun zamandır hayalimdi." dedi.

"Küreselleşen günümüz dünyasında egemenliğin yanı sıra asıl mesele halkın kimliğinin kararlılıkla korunmasıdır." diyen Turgunbek uulu, başka bir milletin yönlendirmesine terk edilen milletin, vasıflarını unutacağının özüne dönmemesi, dilini, gönlünü, dinini, gelenek ve göreneklerini temiz tutmaması halinde kimliğini ve egemenliğini kısa sürede kaybedeceğinin kesin olduğunu kaydetti.

Yasa tasarısı, soyadı eklerinde ek bir seçenek öngörüyor

Meclis Başkanı'nın yanı sıra milletvekilleri Mirlan Samıykojo ve Amankan Kenjebayev'in meclise sunduğu "Kırgız Cumhuriyeti'nin Bazı Mevzuatlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" 26 Aralık'ta destek görmüştü.

Milletvekili Samıykojo, söz konusu yasa tasarının görüşüldüğü ilk oturumda yaptığı konuşmada, yasa tasarısının mevcut soyadı şeklini dışlamadığını, sadece soyadının yazımını seçme konusunda ek bir seçeneği öngördüğü vurgulamıştı.

Tasarıda, Rusça kökenli -ov/-ova ve -ovich/-ovna eklerinin yerine, "uulu" (oğlu), "kyzy" (kızı) ve "tegi" (soyu) gibi Kırgız gelenek ve kültürel özelliklerine uygun özgü eklerin kullanılmasını önerilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırgızistan Meclis Başkanı Soyadını Değiştirdi - Son Dakika

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