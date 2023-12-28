Kırgızistan meclisi, ülkenin kuzeyindeki Issık Göl'ün kıyısında Azerbaycan tarafından 5 yıldızlı otel inşa edilmesini öngören anlaşmayı kabul etti.
Meclis Genel Kurulu'nda, Issık Göl kıyısında 5 yıldızlı otel inşaatına ilişkin Kırgızistan ile Azerbaycan hükümetleri arasında 12 Ekim'de imzalanan anlaşmanın görüşmelerine devam edildi.
İki ülke arasında turizm ve ikili ekonomik ilişkilerin geliştirilmesini öngören anlaşma, oylanarak kabul edildi.
Azerbaycan'ın inşa edeceği otel için Issık Göl bölgesinde 17,24 hektarlık arazi tahsis edileceği ve proje maliyetinin 100 milyon dolardan fazla olacağı ifade edilmişti.
Son Dakika › Güncel › Kırgızistan Meclisi, Azerbaycan tarafından inşa edilecek 5 yıldızlı otel anlaşmasını kabul etti - Son Dakika