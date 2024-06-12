Kırgızistan Sağlık Bakanı, Türk doktorları ödüllendirdi - Son Dakika
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Kırgızistan Sağlık Bakanı, Türk doktorları ödüllendirdi

Kırgızistan Sağlık Bakanı Alımkadır Beyşenaliyev, Bişkek'teki Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen ilk karaciğer nakli ameliyatına katılan İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Enstitüsü doktorlarını ödüllendirdi. Beyşenaliyev, Türk doktorlara Sağlık Hizmetinde Mükemmellik Nişanı takdim etti ve Türk uzmanlarla yapılan işbirliğinin önemini vurguladı. Ameliyatın ücretsiz olarak yapıldığını belirten Beyşenaliyev, bu tür ameliyatların devam edeceğini ifade etti.

12.06.2024 17:31
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Kırgızistan Sağlık Bakanı Alımkadır Beyşenaliyev, başkent Bişkek'teki Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi'nde ilk kez yapılan karaciğer nakli ameliyatına katılan İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Enstitüsü doktorlarını ödüllendirdi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Beyşenaliyev, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Enstitüsü'nden Bişkek'e gelerek karaciğer nakli ameliyatına katılan tıp heyeti ile görüştü.

Beyşenaliyev, Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Volkan İnce'ye, Genel Cerrah Doç. Dr. Kemal Barış Sarıcı'ya, Anestezi Uzmanı Dr. Duygu Demiroz'a, hemşire Emine Erik ve Ece Taştan'a bakanlığın Sağlık Hizmetinde Mükemmellik Nişanı'nı takdim etti.

Karaciğer nakli konusunda geniş deneyime sahip Türk uzmanlarla işbirliğinin önemine dikkati çeken Beyşenaliyev, tecrübelerini paylaşan Türk doktorlara teşekkür etti.

Beyşenaliyev, ameliyatın ülkede tıp alanındaki önemli bir adım olduğunu ve karaciğer nakline ihtiyaç duyan hastalar açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Karaciğer nakli ameliyatının Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi'nde ücretsiz yapıldığını anımsatan Beyşenaliyev, bu tür ameliyatların devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA

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