Kırgızistan, Taliban'ı terör örgütleri listesinden çıkardı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kırgızistan, Taliban'ı terör örgütleri listesinden çıkardı

Kırgızistan, Taliban\'ı terör örgütleri listesinden çıkardı

Kırgızistan Başsavcılığı, yurt içinde faaliyetleri yasaklanan örgütlerin listesini güncelledi. 20 yasaklı örgütün yer aldığı "aşırılık yanlısı ve terör örgütler" listesinden Taliban'ın adı çıkarıldı.

05.09.2024 17:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırgızistan Başsavcılığı, Taliban'ı yurt içinde faaliyeti yasaklı "aşırılık yanlısı ve terör örgütleri" listesinden çıkardı.

Başsavcılık, mahkemelerce yurt içinde faaliyetleri yasaklanan örgütlerin listesini güncelledi. Güncellenen listeden daha önce ikinci sırada yer alan Taliban çıkarıldı. Listede 20 yasaklı örgüt yer alıyor.

2006'DA FAALİYETLERİ YASAKLANMIŞTI

Bişkek Pervomay Mahkemesi, 15 Eylül 2006'da terör örgütü kabul ettiği Taliban'ın yurt içindeki faaliyetlerini yasaklamıştı. Mahkemelerce yasaklı örgüt listesinin başında El-Kaide, Doğu Türkistan İslam Hareketi, Kürt Halk Kongresi (Kongra-Gel), Doğu Türkistan'ın Kurtuluş Teşkilatı ile Hizbut-Tahrir-El-İslam hareketleri bulunuyor.

DEAŞ DA LİSTEDE

Listede Cihad Grubu (İslam Cihad Birliği), Türkistan İslam Partisi, Muna Kilisesi, Jayşul Mahdi, Jund-Al Halifesi, Ensarullah, At-Tekfir Ve'l Hicra, Akromiya, DEAŞ, Tihomirov (Burat Said), Jabhat al-Nusra, Katibat al-Imam al-Bukhari, Cennet Aşıkları, Cemaat-Tevhid Ve'l-Cihad ve Yakın İnkar Hareketleri de yer alıyor.

Kaynak: AA

Doğu Türkistan, Kırgızistan, Türkistan, Politika, Güncel, Dünya, Terör, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırgızistan, Taliban'ı terör örgütleri listesinden çıkardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mehmet Yılmaz: bunları ormanda görsem kaçarım 7 3 Yanıtla

02:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan OVP’ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan OVP'ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam
21:59 İstanbul’u ayağa kaldıran gizemli cisim Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı İstanbul'u ayağa kaldıran gizemli cisim! Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı
21:44 THY uçağı türbülansa girmişti Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti THY uçağı türbülansa girmişti! Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti
21:17 Ürdün, İsrail’i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız Ürdün, İsrail'i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız
20:08 Kara kutu ’Mıstık’ konuştu: Polatlar sadece müşterimdi Kara kutu 'Mıstık' konuştu: Polatlar sadece müşterimdi
10:13 Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti
10:13 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5’e yükseltildi 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5'e yükseltildi
10:07 Konvoyu görmeniz lazım Sisi’nin Türkiye’ye gelişi gibi gidişi de olay oldu Konvoyu görmeniz lazım! Sisi'nin Türkiye'ye gelişi gibi gidişi de olay oldu
10:00 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü
09:59 Şeyma Subaşı’dan Acun Ilıcalı’nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu
09:49 CMG raporları sızdırıldı Telefonların dinlendiği ortaya çıktı CMG raporları sızdırıldı! Telefonların dinlendiği ortaya çıktı!
09:46 Akaryakıtta büyük indirim Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak Akaryakıtta büyük indirim! Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak
09:39 Dolar ve Euro güne yükselişle başladı Dolar ve Euro güne yükselişle başladı
09:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2024 05:53:34. #1.11#
SON DAKİKA: Kırgızistan, Taliban'ı terör örgütleri listesinden çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement