Kırgızistan-Türkiye İlişkileri Konferansı

Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi'nde (KTMÜ) düzenlenen "Uluslararası Diplomasi ve Türkiye-Kırgızistan İlişkileri" konferansında, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın ekonomik ve kültürel boyutları ele alındı.

KTMÜ ev sahipliğinde düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katılan Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem, Ankara-Bişkek hattındaki köklü bağlara ve gelecek vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Büyükelçi Ökem Kırgızistan'ın bağımsızlığının ve bugün geldiği düzeyin Türk dünyası için bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kırgızistan bağımsızdır ve bağımsız kalacaktır. Bugün Kırgızistan'ın geldiği noktadan, Türkler olarak en az Kırgız kardeşlerimiz kadar gurur duyuyoruz. Türkiye, Kırgızistan'ın dış politikasını ve uluslararası işbirliği hedeflerini her zaman desteklemeye devam edecektir. Şu an 1,5 milyar dolar seviyesinde olan ticaret hacmimizi 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Türkiye, bölgedeki en büyük yatırımcı ve ticaret ortaklarından biri olmayı sürdürecektir."

Ökem, KTMÜ ile Recep Tayyip Erdoğan Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi'nin, iki ülke dostluğunun en somut meyveleri olduğunu sözlerine ekledi.

KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan ise üniversitenin iki ülke arasındaki en önemli stratejik adımlardan biri olduğunu belirterek, "Türkiye ile Kırgızistan arasındaki işbirliğinin en güçlü nişanesi, 1995 yılında imzalanan anlaşmayla kurulan Manas Üniversitesidir. Üniversitemiz bugün küresel bir vizyonla bu mirası geleceğe taşımaktadır." ifadelerini kullandı.