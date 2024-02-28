Kırgızistan-Türkiye İş Forumu Bişkek\'te düzenlendi

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un himayesinde başkent Bişkek'te, Kırgızistan- Türkiye İş Forumu düzenlendi.
Forum, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov, Ekonomi ve Ticaret Bakanı Daniyar Amangeldiyev, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, Bişkek Belediye Başkanı Aybek Cunuşaliyev ve Türkiye'den gelen 60 kişilik iş insanı heyetinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Caparov, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, hükümet olarak iki ülkenin ilişkilerini geliştirecek yeni fikirlere ve yeni projelere açık ve hazır olduklarını vurguladı.
Türk iş insanlarını Kırgızistan'a yatırım yapmaya çağıran Caparov, "Türkiye ile ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesini Kırgızistan'ın stratejik avantajı olarak değerlendiriyoruz." dedi.
Caparov, Bişkek'te faaliyet gösteren Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi'nin iki ülke ilişkilerin başarılı gelişiminde örnek teşkil ettiğinin altını çizdi.
2023 yılının ikili ilişkilerde çok faydalı bir yıl olduğunu belirten Caparov, ikili ticaretin istikrarı için Ankara'da Kırgızistan'ın Ticaret Temsilciliğinin açıldığını anımsattı.
Caparov, iki ülke arasındaki ortak ticaret hacminde artış olduğuna dikkati çekerek, Kırgızistan'dan Türkiye'ye ihraç edilen ürünleri sıraladı.
"Türkiye, Kırgızistan'ın ana ticaret ortaklarından biridir"
Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Amangeldiyev de Kırgızistan'daki yatırım olanaklarını ve potansiyelini içeren bir sunum yaparak, "Türkiye, Kırgızistan'ın ana ticaret ortaklarından biridir." dedi.
Amangeldiyev, ülkede büyük projelerin hayata geçirilmesine ilgi gösterdiklerini vurgulayarak, vergi kanununda yapılan düzenlemeleri ve ülkenin vergi muafiyet imkanlarını paylaştı.
Kırgızistan'da gelecek vadeden alanların arasında enerji, sanayi, ticaret, turizm ve finansal işbirliği olduğunu belirten Amangeldiyev, Türk iş insanlarından bu sektörleri değerlendirmesini istedi.
Amangeldiyev, Türk tarafının "Büyük İpek Yolu" markasının potansiyelini kullanması ve ülkeler arası turistik güzergahları geliştirmesi tavsiyesinde bulundu.
Bankacılık sektöründeki hizmetlere değinen Amangeldiyev, "Transfer ve döviz işlemlerinin hızlandırılması amacıyla Türk ticari bankalarının Kırgızistan'da temsilciliklerinin (şubelerinin) açılmasını tavsiye ediyoruz." diye konuştu.
2024 yılı, Türkiye ile Kırgızistan için önemli bir yıl
Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Doğan, 2024 yılının Türkiye ile Kırgızistan arasındaki yatırım ve ticaret ilişkilerinde önemli aşama kaydedilen bir yıl olmasını istediklerini ve Türkiye olarak bu hedefe ulaşmak için gayret gösterdiklerini belirtti.
Doğan, "Kırgızistan bizim dost ve kardeş ülkemizdir." dedi.
Kırgızistan yönetiminin yatırımcının yanında olduğunu vurgulayan Doğan, "Lütfen bu fırsatı kullanınız. Kırgızistan su, enerji, elektrik bakımından yatırım için çok uygun bir ülke. Yatırımcıların bunu değerlendirmelerini rica ediyorum. Kırgızistan'a sizleri davet ediyorum." diye konuştu.
Doğan, "Ben Kırgızistan'da yaklaşık üç senedir görev yapıyorum. Kırgızistan hükümeti de yaklaşık üç yıldır görev yapıyor. Bu dönemde iş dünyasının çözülmeyen sorununu görmedim. Kırgızistan hükümetinin yardımcı olmadığı bir konu görmedim. Bunları iş dünyamızın dikkatine sunmak istiyorum." ifadelerini kullandı.
Türk iş insanı heyetinin temsilcisi Yavuz Altun, Kırgızistan'ı daha önce bir kez ziyaret ettiğini ve kendilerini "evlerinde gibi" hissettiklerini söyledi.
Altun, Kırgızistan'ın 200 milyonluk bir coğrafyaya hizmet etmek isteyen bütün üretici ve sanayiciler için muhteşem fırsatların bulunduğu bir ülke olduğunu vurguladı.
Forum kapsamında, ikili iş görüşmeler yapıldı ve yerel firmalar gıda alanındaki ürünlerini sergiledi.
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