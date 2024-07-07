Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nde Giriş Sınavı Yapıldı

Güncel

Türkiye ile Kırgızistan'ın ortaklaşa kurduğu Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde (KTMÜ) öğrenim görmek isteyen öğrenci adayları için giriş sınavı yapıldı.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversite Kampüsü'nde 12 binada gerçekleştirilen genel ve yabancı dil sınavlarına öğrenci adayları kimliklerini ibraz ederek alındı.

Ülkedeki yüksek öğretim kurumlarına başvurma hakkı tanıyan ve her yıl mayısta yapılan Ulusal Genel Bilgi Ölçme Testinden en az 110 puan alanların üniversiteye başvurusu kabul edildi.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Alparslan Ceylan ve Rektör Vekili Prof. Dr. Almabek İbrayev, sınavların yapıldığı salonları gezdi ve öğrencilere başarılar diledi.

Rektör Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversiteye her yıl olduğu gibi Kırgızistan, Türkiye ile Türk dünyası ve akraba topluluklarından öğrenciler alacaklarını söyledi.

Ceylan, Türkiye'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda başarılı olan öğrencilerin de Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesini de tercih etme haklarının bulunduğunu hatırlattı.

Manas Üniversitesinin ücretsiz olduğuna dikkati çeken Ceylan, üniversiteden mezun olan öğrencilerin iş problemi yaşamadıklarını, halihazırda dünyanın 46 ülkesinde mezunlarının çalıştığını ifade etti.

Ceylan, "Bizim amacımız, iki ülkenin kardeşlik duygusuyla kurduğu Manas Üniversitesinde en zeki ve en başarılı öğrencilerin okumasıdır. Hem manevi hem de milli değerlere sahip gençleri mezun etmektir. Burada hem eğitim veriyoruz hem de terbiyeli gençler yetişmeleri için gayret ediyoruz ve dünyanın bilimine katkı sağlıyoruz." diye konuştu.

Rektör Vekili Prof. Dr. Almabek İbrayev, öğrenci adaylarının Türkçe ve İngilizce dil öğrenimine, ekonomi ve yazılıma yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Manas Üniversitesinin giriş sınavını iyi eğitim almış ve sınava hazır öğrenci adayları kazanacak." ifadesini kullandı.

Bu yıl 1200 öğrencinin alınacağı KTMÜ'ye öğrenim görmek için 11 bin 65 öğrenci adayının başvurduğu öğrenildi.