Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nde Giriş Sınavı Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nde Giriş Sınavı Yapıldı

Türkiye ile Kırgızistan'ın ortaklaşa kurduğu Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nde (KTMÜ) öğrenim görmek isteyen öğrenci adayları için giriş sınavı yapıldı. Sınavlara katılmak için başvuran öğrenci adayları kimliklerini ibraz ederek sınavlara alındı. Üniversiteye başvuruda bulunmak için Ulusal Genel Bilgi Ölçme Testi'nden en az 110 puan alan öğrencilerin başvuruları kabul edildi. Rektör ve rektör vekili, sınavların yapıldığı salonları gezerek öğrencilere başarılar diledi. KTMÜ, Türkiye, Türk dünyası ve akraba topluluklarından öğrencileri kabul etmeye devam edecek. Üniversitenin ücretsiz olması ve mezunlarının iş bulma konusunda sorun yaşamaması da dikkat çekiyor.

07.07.2024 13:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye ile Kırgızistan'ın ortaklaşa kurduğu Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde (KTMÜ) öğrenim görmek isteyen öğrenci adayları için giriş sınavı yapıldı.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversite Kampüsü'nde 12 binada gerçekleştirilen genel ve yabancı dil sınavlarına öğrenci adayları kimliklerini ibraz ederek alındı.

Ülkedeki yüksek öğretim kurumlarına başvurma hakkı tanıyan ve her yıl mayısta yapılan Ulusal Genel Bilgi Ölçme Testinden en az 110 puan alanların üniversiteye başvurusu kabul edildi.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Alparslan Ceylan ve Rektör Vekili Prof. Dr. Almabek İbrayev, sınavların yapıldığı salonları gezdi ve öğrencilere başarılar diledi.

Rektör Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversiteye her yıl olduğu gibi Kırgızistan, Türkiye ile Türk dünyası ve akraba topluluklarından öğrenciler alacaklarını söyledi.

Ceylan, Türkiye'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda başarılı olan öğrencilerin de Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesini de tercih etme haklarının bulunduğunu hatırlattı.

Manas Üniversitesinin ücretsiz olduğuna dikkati çeken Ceylan, üniversiteden mezun olan öğrencilerin iş problemi yaşamadıklarını, halihazırda dünyanın 46 ülkesinde mezunlarının çalıştığını ifade etti.

Ceylan, "Bizim amacımız, iki ülkenin kardeşlik duygusuyla kurduğu Manas Üniversitesinde en zeki ve en başarılı öğrencilerin okumasıdır. Hem manevi hem de milli değerlere sahip gençleri mezun etmektir. Burada hem eğitim veriyoruz hem de terbiyeli gençler yetişmeleri için gayret ediyoruz ve dünyanın bilimine katkı sağlıyoruz." diye konuştu.

Rektör Vekili Prof. Dr. Almabek İbrayev, öğrenci adaylarının Türkçe ve İngilizce dil öğrenimine, ekonomi ve yazılıma yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Manas Üniversitesinin giriş sınavını iyi eğitim almış ve sınava hazır öğrenci adayları kazanacak." ifadesini kullandı.

Bu yıl 1200 öğrencinin alınacağı KTMÜ'ye öğrenim görmek için 11 bin 65 öğrenci adayının başvurduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Kırgızistan, Türkiye, Rektör, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nde Giriş Sınavı Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan eleştiri oklarının hedefindeki Montella’ya sahip çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan eleştiri oklarının hedefindeki Montella'ya sahip çıktı
14:00 Erdoğan: Merih’e verilen 2 maç ceza şampiyonaya gölge düşürdü, UEFA’nın kararı siyasi bir karar Erdoğan: Merih'e verilen 2 maç ceza şampiyonaya gölge düşürdü, UEFA'nın kararı siyasi bir karar
13:38 Almanlar Ferdi’ye bayıldı: Son düdükle birlikte dünyanın en pahalı futbolcusu Almanlar Ferdi'ye bayıldı: Son düdükle birlikte dünyanın en pahalı futbolcusu
12:41 Malatya’da tüfekle aile katliamı: Eşi, kızı ve torununu öldürüp intihar girişiminde bulundu Malatya'da tüfekle aile katliamı: Eşi, kızı ve torununu öldürüp intihar girişiminde bulundu
09:19 Fransa’da halk genel seçimin 2. turu için sandık başında Başkentte yağmalama önlemleri alındı Fransa'da halk genel seçimin 2. turu için sandık başında! Başkentte yağmalama önlemleri alındı
13:28 Avrupa Bizim Çocuklar’ı konuşuyor Manşetlerden biri Almanları kızdıracak Avrupa Bizim Çocuklar'ı konuşuyor! Manşetlerden biri Almanları kızdıracak
12:43 Fatih Terim, Vincenzo Montella’yı eleştiri yağmuruna tuttu: Sadece savunma yaparak kazanamazsın Fatih Terim, Vincenzo Montella'yı eleştiri yağmuruna tuttu: Sadece savunma yaparak kazanamazsın
11:53 Acun mağlubiyetin faturasını Montella’ya kesti: Değişiklik konusunda geç kalındı Acun mağlubiyetin faturasını Montella'ya kesti: Değişiklik konusunda geç kalındı
11:52 Barış Alper Yılmaz, Hollandalıları şaşkına çevirdi: Bu nasıl olabilir Barış Alper Yılmaz, Hollandalıları şaşkına çevirdi: Bu nasıl olabilir?
11:40 Şimşek’ten Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi yorumu: Akaryakıt istasyonlarındaki vergi kaybını önleyeceğiz Şimşek'ten Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi yorumu: Akaryakıt istasyonlarındaki vergi kaybını önleyeceğiz
11:18 Verdiği kararlarla saç baş yoldurdu Hakem Turpin, turu Hollanda’ya hediye etti Verdiği kararlarla saç baş yoldurdu! Hakem Turpin, turu Hollanda'ya hediye etti
11:06 İngilizler 3 futbolcumuza hayran kaldı Hollanda maçındaki oyunlarını öve öve bitiremediler İngilizler 3 futbolcumuza hayran kaldı! Hollanda maçındaki oyunlarını öve öve bitiremediler
10:55 Yasemin Ilıcalı’nın son hali dikkat çekti: Bu yaşta neden silikon Yasemin Ilıcalı'nın son hali dikkat çekti: Bu yaşta neden silikon?
10:44 SGK’dan emeklilere özel yeni site Dijital kimlik kartıyla indirimlerden faydalanabilecekler SGK'dan emeklilere özel yeni site! Dijital kimlik kartıyla indirimlerden faydalanabilecekler
10:26 5 metre yüksekten düştüler Aynı aracın içindeki 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı 5 metre yüksekten düştüler! Aynı aracın içindeki 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2024 14:56:08. #1.13#
SON DAKİKA: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nde Giriş Sınavı Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement