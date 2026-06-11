Kırgızistan ve Gürcistan Arasında İşbirliği Görüşmeleri - Son Dakika
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Kırgızistan ve Gürcistan Arasında İşbirliği Görüşmeleri

Kırgızistan ve Gürcistan Arasında İşbirliği Görüşmeleri
11.06.2026 20:56
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Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kulubayev, Gürcistan Dışişleri Bakanı Botchorishvili ile görüştü.

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile Bişkek'te görüştü.

Bakan Kulubayev, Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze'nin resmi ziyareti kapsamında Kırgızistan'a gelen Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede taraflar, Kırgızistan-Gürcistan işbirliğinin mevcut durumu ve geleceği hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Bakanlar, iki ülke arasındaki siyasi diyaloğun daha da geliştirilmesinin ve ikili ortaklığın güçlendirilmesinin önemine dikkati çekti.

Konuk Bakan Botchorishvili, Kırgızistan'ın 2027-2028 dönemi için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) geçici üyeliğine seçilmesi dolayısıyla Kulubayev'i tebrik etti.

Görüşmede Kulubayev, Gürcistan tarafını ekim ayında Bişkek'te ikincisi düzenlenecek "Dünya Dağlar Zirvesi"ne davet etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırgızistan ve Gürcistan Arasında İşbirliği Görüşmeleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ramazan Ates Ramazan Ates:
    bu dağlar zirvesi işi nedir merak ettim böyle uluslararası toplantılar iyi gidiyo da bundan sonra ne olcak hani somut bir şey çıkar mı 0 0 Yanıtla
  • Ebru Demir Ebru Demir:
    eski zamanlarda böyle işbirliği görüşmeleri daha ciddi alınırdı şimdiki gençler pek umursamıyo 0 0 Yanıtla
  • Leyla Belek Leyla Belek:
    kafamı karıştırdı bu haber açıkçası bu iki ülke ne kadar yakın biliyor muydunuz hiç haberimiz yok burada kimse bundan bahsetmiyor devlet dışişleri ne yapıyo ya bizim sorunlarımız vardır başka yerlere bakılması lazım 0 0 Yanıtla
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