Kırgızistan ve Kazakistan'dan Stratejik Görüşme

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Bişkek'e gelen Kazakistan Dışişleri Bakanı Yermek Köşerbayev ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı konutunda gerçekleşen görüşmede, iki kardeş ülke arasındaki stratejik ortaklığın derinleştirilmesi ve bölgesel işbirliği konuları ele alındı.

Bakanlar, siyaset, ticaret, eğitim ve sağlık gibi temel başlıkların yanı sıra kritik öneme sahip su ve enerji alanındaki işbirliğini güçlendirme kararlılığını vurguladı.

Daha önce devlet başkanları düzeyinde varılan anlaşmaların uygulama süreçlerine odaklanan bakanlar, bu yıl için en üst düzeyde karşılıklı ziyaretlerin takvimi üzerinde de mutabakata vardı.

Toplantıda, iki ülke arasındaki ekonomik entegrasyonu hızlandıracak, Kırgızistan-Kazakistan sınırında inşa edilecek sanayi, ticaret ve lojistik kompleksi, Almatı bölgesinde kurulacak sebze ve meyve depolamaya yönelik toptan dağıtım merkezi ile Issık-Göl ile Almatı arasındaki alternatif kara yolu güzergahı ve sınır kontrol noktalarının modernizasyonu projeleri ele alındı.

Bakan Kulubayev, Kazak mevkidaşını bu yıl Kırgızistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan 6. Dünya Göçebe Oyunları'na davet ederek Kazakistan'ın bu dev organizasyona aktif katılımından memnuniyet duyacaklarını belirtti.