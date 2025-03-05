Kırgızistan ve Tacikistan'dan Ticaret Hamlesi

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BİŞKEK, 5 Mart (Xinhua) -- Kırgızistan ve Tacikistan ikili ticareti 2030 yılına kadar 500 milyon ABD dolarına çıkarmayı planlıyor.

Kırgızistan hükümetinin basın servisinden salı günü yapılan açıklamada Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev'ın Tacikistan Başbakanı Kohir Rasulzoda ile Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de gerçekleştirdiği görüşmede ticari ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik beklentileri ele aldığı belirtildi.

Görüşmede yeni enerji altyapısının geliştirilmesi yoluyla Orta Asya'dan Güney Asya'ya 1.300 megavat fazla elektrik aktarmayı amaçlayan CASA-1000 projesinin hızlandırılması başta olmak üzere enerji işbirliği üzerinde durulduğunu kaydedildi.

Kırgız tarafı Tacikistan'ın ürünlerini Avrasya Ekonomik Birliği pazarına ulaştırmasında bağlantı görevi görmeye hazır olduğunu vurguladı.

Taraflar iki ülke arasında doğrudan uçuşların yeniden başlatılması gerektiğini de belirtti.