CHP Ankara İl Başkanlığı'nda Bayramlaşma... Ayağı Kırık Olduğu İçin Gelemeyen Alanya Belediye Başkanı Özçelik'in Maketi Getirildi

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, CHP Ankara İl Başkanlığı önünde Güvenpark'ta düzenlediği bayramlaşma programına ayağındaki kırık nedeniyle katılamayan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, maketiyle temsil edildi. CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir'in Ankara'ya getirdiği maket, alanda yerini aldı.

Kandemir, "Başkan buraya ayağı kırık olduğu için gelemedi ama kendisi çok istedi. 'Benim orada desteğimi gösterin' dedi. Bizde bu şekilde hallettik" dedi.