Kırıkhan'da Baraj Gölünde Kaybolan Çocuk Hayatını Kaybetti

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, baraj gölüne giren çocuk hayatını kaybetti.
M.K. (15), girdiği baraj gölünde bir süre sonra kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, jandarma ve Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiyenin sualtı arama ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan M.K'nin, yaşamını yitirdiği belirlendi.
Çocuğun cenazesi, otopsi için Kırıkhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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