Kırıkhan'da Baraj Gölünde Kaybolan Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kırıkhan'da Baraj Gölünde Kaybolan Çocuk Hayatını Kaybetti

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, baraj gölüne giren çocuk hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi.

12.06.2024 16:59
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, baraj gölüne giren çocuk hayatını kaybetti.

M.K. (15), girdiği baraj gölünde bir süre sonra kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, jandarma ve Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiyenin sualtı arama ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan M.K'nin, yaşamını yitirdiği belirlendi.

Çocuğun cenazesi, otopsi için Kırıkhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırıkhan'da Baraj Gölünde Kaybolan Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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