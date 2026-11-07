Kırıkhan\'da Falaylar Camisi, deprem sonrası Hatay\'ın 139. camisi olarak ibadete açıldı

Kırıkhan'da Falaylar Camisi, deprem sonrası Hatay'ın 139. camisi olarak ibadete açıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay Kırıkhan'da hayırseverlerin katkısıyla yapılan Falaylar Camisi, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından kentte tamamlanan 139. cami olarak törenle açıldı. Vali Masatlı, 51 Kur'an kursu ve 14 gençlik merkezinin açıldığını, 25 cami ile 19 kursun inşasının sürdüğünü söyledi.
Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından inşa edilen 139'uncu cami, dualarla ibadete açıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kırıkhan ilçesinde devletin koordinasyonu ve hayırseverlerin katkılarıyla yaptırılan Falaylar Camisi, düzenlenen törenle hizmete girdi.
Caminin açılış törenine Hatay Valisi Mustafa Masatlı, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Masatlı, camilerin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekiştiği müstesna mekanlar olduğunu belirtti.
Afetin ardından kent genelinde yapımı tamamlanan 139'uncu camiyi hizmete aldıklarını kaydeden Masatlı, ayrıca 51 yeni Kur'an kursu ile 14 gençlik merkezinin açıldığını, 25 cami ile 19 Kur'an kursu inşasının da sürdüğünü ifade etti.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?