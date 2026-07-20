Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde mısır tarlasına yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Y.Ç. idaresindeki 31 AAB 876 plakalı otomobil, Kurtlusoğuksu mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Mısır tarlasına yuvarlanan araçtaki sürücü ve G.Ç. yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kırıkhan'da Mısır Tarlasına Yuvarlanan Araçta İki Yaralı - Son Dakika
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