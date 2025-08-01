Kırıkhan'da Silahlı Saldırı Güvenlik Kamerasında

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde iş yerine düzenlenen silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

İlçede tarım ürünleri satışı yapılan bir iş yerine 23 Temmuz'da gerçekleştirilen silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntüde, motosikletli şüphelinin iş yeri önüne giderek bir süre beklediği ve daha sonra tabancayla işletmeye doğru ateş edip uzaklaştığı yer aldı.

Polis, olayın ardından yaklaşık 780 saatlik güvenlik kamerası kaydını inceleyerek şüpheliler N.P, O.B.Ö. ve H.B.T'yi dün gözaltına almıştı. Şüphelilerden H.B.T. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmış, N.P. ve O.B.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.