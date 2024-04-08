Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Önal, mesajında, kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşma duygularının yoğun olarak yaşandığı mübarek ramazan ayının ruhunu bayrama taşıdıklarını belirtti.
Halkı birleştiren, toplumu bütünleştiren bayramların millet olarak sahip oldukları en güzel değerlerden olduğuna dikkati çeken Önal, şunları kaydetti:
"Birlik ve beraberliğimizin daha da pekişmesine fırsat tanıyan bayramlarımızı bundan sonraki zamanlarda daha güzel ve daha huzurlu günlerde kutlamak en büyük arzularımızdandır. Asırlardır bizleri birbirimize bağlayan manevi değerlerimizden biri olan Ramazan Bayramı'nın, başta Kırıkkale'mize, ülkemize, tüm İslam alemine ve dünya insanlığı adına hayırlara vesile olmasını diler, Kırıkkaleli hemşehrilerimin, belediyemizin her kademedeki mesai arkadaşlarımın ve aile bireylerinin, şehit aileleri ve gazilerimizin, sivil toplum kuruluşlarının bayramlarını yürekten kutlar, muhabbetin şeker tadında olacağı bir Ramazan Bayramı geçirmeniz dilerim."
Son Dakika › Güncel › Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal'dan Ramazan Bayramı Mesajı - Son Dakika
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Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Ramazan Bayramı mesajında milli birlik ve beraberliğin önemini vurguladı. Başkan Erdoğan, bayramların toplumda sevgi, saygı ve hoşgörüyü artırmak için önemli bir fırsat olduğunu belirterek, sağlık, huzur ve mutluluğun herkesin olmasını diledi.
İslahiye Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Ramazan Bayramı dolayısıyla başlattıkları projeyle 30 yetim ve çocuğa bayramlık hediye etti. Okulda görevli öğretmen ve öğrencilerin yürüttüğü 'FSM MTAL hayırda yarışıyor' projesi kapsamında, 30 yetim ve çocuk tespit edildi ve onlara bayramlık hediye edildi. Projeye birçok yerden hayırsever vatandaş da katıldı. Okul Müdürü Ahmet Kurt, destek verenlere teşekkür etti.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 693 adet A4 Sentetik Bonzai, 10 adet sentetik ecza, bir miktar eroin ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Başkan Doğan, bayramın birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularıyla geçmesini temenni etti.
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