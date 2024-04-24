Kırıkkale Belediyesi 23 Nisan'ı özel etkinliklerle kutladı - Son Dakika
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Kırıkkale Belediyesi 23 Nisan'ı özel etkinliklerle kutladı

Kırıkkale Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı özel etkinliklerle kutladı. Etkinlikler, çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşen kortej yürüyüşüyle başladı.

24.04.2024 00:23  Güncelleme: 00:29
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Kırıkkale Belediyesi 23 Nisan'ı özel etkinliklerle kutladı

Yüzlerce vatandaş kortej yürüyüşüne katıldı

KIRIKKALE - Kırıkkale Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı özel etkinliklerle kutladı. Etkinlikler, çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşen kortej yürüyüşüyle başladı.

Kırıkkale Belediyesi tarafından 3 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama etkinlikleri düzenlendi. Kutlamalar, çok sayıda vatandaşın katılımıyla bando takımı eşliğinde kortej yürüyüşüyle başladı. Belediye önünden başlayan yürüyüş, büyük şehir parkında son buldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından katılımcılara seslenen Belediye Başkanı Ahmet Önal, milli bayramların daha coşkulu ve daha heyecanlı olacağını söyledi.

Milli bayramları tarihe yakışır şekilde hep birlikte beraber kucaklayacaklarını ifade eden Önal, "Çünkü hepimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e çok şey borçluyuz. İyi ki sizinler beraberiz. Bundan sonra da milli bayramlarımızı daha coşkulu yaşamaya devam edeceğiz. Bugün ilk milli bayramımızda büyük bir coşkuyla heyecanla beraberiz. Şimdiden sözünü veriyorum. Daha coşkulu daha heyecanlı etkinliğin bol olduğu tarihimize ve kültürümüze yakışan milli bayramlarımızı hep birlikte kutlamaya devam edeceğiz" dedi.

Konuşmanın ardından bando takımı tarafından çeşitli marşlar seslendirildi. Geniş katılımın sağlandığı kutlama etkinliği, çocuklara özel hazırlanan oyunlarla devam etti. Bazı çocuklar oyun gruplarında vakit geçirirken, bazıları da animasyonlar ve çeşitli yarışmalarla heyecan dolu dakikalar geçirdi.

Kaynak: İHA

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