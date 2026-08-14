Kırıkkale'de 12 Yıl Önce Kaybolan Hüseyin'in Cesedi Bulundu - Son Dakika
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Kırıkkale'de 12 Yıl Önce Kaybolan Hüseyin'in Cesedi Bulundu

Kırıkkale\'de 12 Yıl Önce Kaybolan Hüseyin\'in Cesedi Bulundu
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Kırıkkale'de 12 yıl önce kaybolan Hüseyin Okumuşoğlu'nun cesedi bir dondurucuda bulundu. 16 kişi gözaltında.

KIRIKKALE'de yaklaşık 12 yıl önce kaybolan Hüseyin Okumuşoğlu'nun geçen yıl derin dondurucuda parçalanmış cesedinin bulunmasına ilişkin soruşturmada 16 kişi gözaltına alındı.

Kırıkkale'de evi olan ve şehir dışında yaşayan C.Ç, 16 Mayıs 2025 tarihinde, Çalılıöz Mahallesi 11'inci Sokak'taki 3 katlı apartmanda kiraya verdiği evde oturan Meliha V.'yi telefonla aradı. Telefonu açan Meliha V.'nin kızı, annesinin 3 Mayıs'ta hayatını kaybettiğini söyledi. Bunun üzerine il dışından Kırıkkale'ye gelen C.Ç., dairenin kapısını çilingire açtırarak içeri girdi. C.Ç., evdeki buzdolabı ve derin dondurucu içinde parçalanmış ceset buldu. C.Ç.'nin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde, erkek cesedinin parçalanarak çöp poşetleri içerisinde derin dondurucuya ve buzdolabının buzluk kısmına yerleştirildiği belirlendi. Evde yapılan aramada, bıçak ve satır ele geçirildi. Ceset, evdeki incelemeden sonra Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Cesedin, 2014 yılında Ankara'dan Kırıkkale'ye gittikten sonra ortadan kaybolan ve o dönem 40 yaşında olan Hüseyin Okumuşoğlu'na ait olduğu belirlendi.

98 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda sürdürülen soruşturma kapsamında, cinayetin aydınlatılması amacıyla yürütülen kapsamlı soruşturmada 98 kişinin ifadesi alındı. Bunun yanı sıra 112 farklı kurum ve kuruluşla yazışma yapılarak olayın geçmişine ilişkin çok sayıda veri toplandı.

GSM HATLARI VE ARAÇ PLAKALARI İNCELENDİ

Ekipler, olayın meydana geldiği bölge ve çevresinde teknik incelemeler gerçekleştirirken, şüphelilerle bağlantılı GSM hatlarına ilişkin kayıtları da detaylı şekilde inceledi. Ayrıca Plaka Tanıma Sistemi kayıtları üzerinde de çalışma yapıldı. Soruşturma kapsamında elde edilebilen güvenlik kamerası görüntüleri tek tek değerlendirilirken, araç kiralama firmaları ve otopark görevlileri de dahil olmak üzere çok sayıda kişi ve kurumdan bilgi alındı.

3 KENTTE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Toplanan deliller ve geriye dönük yapılan teknik analizler sonucunda soruşturma kapsamında 17 şüphelinin kimliği tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması amacıyla Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon hazırlığı yapıldı. Soruşturma kapsamında bugün sabah saatlerinde Kırıkkale, Ankara ve Aydın'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çok sayıda polisin katıldığı operasyonlarda belirlenen adreslere baskın yapılırken, 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Kaynak: DHA

Kırıkkale, Gözaltı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de 12 Yıl Önce Kaybolan Hüseyin'in Cesedi Bulundu - Son Dakika

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