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Kırıkkale'de 14 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de 14 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği şok uygulamada, hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli durumundaki Ö.K'yi durdurarak yapılan GBT sorgusunda hükümlünün cezasının kesinleştiği tespit edildi. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale\'de 14 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
01.01.2024 - 15:59,
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Kırıkkale'de hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği şok uygulamada yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şok uygulama sırasında durumundan şüphelendikleri Ö.K'yi durdurdu.

Yapılan GBT sorgusunda Ö.K'nin çeşitli suçlardan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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Kırıkkale, Cezaevi, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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