Kırıkkale'de çeşitli suçlardan hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis ve 2 bin lira adli para cezası bulunan hükümlüyü yakalandı.
Hükümlünün emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Kırıkkale'de 17 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
Düzce'de şehirlerarası yolcu otobüsü, önünde seyir halinde olan tıra arkadan çarpıp refüje girdi. Kazada 1'i ağır 15 kişi yaralandı. Kaza sonrası bölgeye sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi. Alay komutanı bölgede incelemelerde bulundu ve kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Askerlere cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan eski Sakarya Garnizon Komutanı Albay Fahri Can Çağlar'ın duruşması, eksik hususların giderilmesine karar verilerek 6 Haziran'a ertelendi.
Elazığ'da Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana gelen zincirleme kazada bir minibüs ve 2 otomobil birbirlerine çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri olay yerine sevk edildi ve inceleme başlatıldı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından çiftçilere uygulamalı budama eğitimi veriliyor. Ayrıca, üreticilere bahçe ıslahı konusunda teknik destek sağlanıyor.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kayseri'de düzenlediği mitingde Türkiye genelinde esen bir rüzgar olduğunu belirtti ve parti üye sayısının 516 bin 800'e yükseldiğini açıkladı.
Partisinin Batman mitinginde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le ilgili dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Erdoğan, "Mehmet Şimşek'e itimadımız tam" ifadelerini kullandı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da yaptığı konuşmada, Türkiye'nin zarar görmesini isteyen kişilere fırsat vermemek için mücadele edilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, seçimlerde Cumhur İttifakı'nı destekleyerek ülkenin kazanmasını hedeflediklerini söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?