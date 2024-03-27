Kırıkkale\'de 17 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı

Elazığ'da Zincirleme Kaza: Maddi Hasar Oluştu

Elazığ'da Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana gelen zincirleme kazada bir minibüs ve 2 otomobil birbirlerine çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri olay yerine sevk edildi ve inceleme başlatıldı.