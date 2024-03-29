Kırıkkale\'de 23 Bin Makaron ve Kaçak Ürün Ele Geçirildi

Kırıkkale'de polis ekiplerince 2 bin 600'ü dolu 23 bin makaron ve kaçak ürünler ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 22-28 Mart'ta belirlenen adres ve araçlarda arama yaptı.
Aramalarda, 2 bin 600'ü dolu 23 bin makaron,100 paket kaçak sigara, ?47 litre kaçak etil alkol, ?6 litre sahte alkol ve? sahte 100 dolar ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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