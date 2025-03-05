Kırıkkale'de 28 Bin Makaron Ele Geçirildi

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Kırıkkale'de polis ekiplerince 28 bin 500 dolu makaron ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışma kapsamında, H.İ.V'e ait araçta arama yaptı.

Araçta, 28 bin 500 dolu makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı.