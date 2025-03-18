Kırıkkale'de 3 Firari Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanması için çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, hakkında kesinleşmiş 8 yıl 6 ay hapis cezası bulunan D.Y. (35), 1 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan D.D. (43) ve 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.B. (37) yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.