Kırıkkale'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanması için çalışma yürüttü.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, hakkında kesinleşmiş 8 yıl 6 ay hapis cezası bulunan D.Y. (35), 1 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan D.D. (43) ve 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.B. (37) yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Kırıkkale'de 3 Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?