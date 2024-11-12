Kırıkkale'de 7 Aranan Şüpheli Yakalandı

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Kırıkkale'de aranan biri firari hükümlü 7 kişi polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmalarda hakkında "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında 3 yıl 4 ay hapis cezası ve 6 farklı suçtan kaydı bulunan S.V. yakalandı.

Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Çeşitli suçlardan aranan ve yakalanan 6 şüpheli ise sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.