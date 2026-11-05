Kırıkkale\'de 792 sentetik hap ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Kırıkkale'de 792 sentetik hap ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkkale'de düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerden birinin aracında 792 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarının tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda düzenlenen iki ayrı operasyonda, şüpheliler H.H.Ü. ile T.K. gözaltına alındı.
H.H.Ü'nün aracındaki aramada, 792 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA
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