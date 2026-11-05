Kırıkkale'de 792 sentetik hap ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kırıkkale'de 792 sentetik hap ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Kırıkkale\'de 792 sentetik hap ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Kırıkkale\'de 792 sentetik hap ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
Haber Videosu

Kırıkkale'de düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerden birinin aracında 792 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarının tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda düzenlenen iki ayrı operasyonda, şüpheliler H.H.Ü. ile T.K. gözaltına alındı.

H.H.Ü'nün aracındaki aramada, 792 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA
Kırıkkale3. SayfaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emeklilerin beklediği haber geldi Şimşek resmen duyurdu Emeklilerin beklediği haber geldi! Şimşek resmen duyurdu
Bakan Şimşek sinyali verdi İşte en düşük emekli ve memur maaşı için konuşulan rakam Bakan Şimşek sinyali verdi! İşte en düşük emekli ve memur maaşı için konuşulan rakam
Babasını öldüren oğlun davasında anneden şaşırtan sözler Babasını öldüren oğlun davasında anneden şaşırtan sözler
Yok artık Pavyona gelen tebliğciden öyle bir şey istediler ki... Yok artık! Pavyona gelen tebliğciden öyle bir şey istediler ki...
Liverpool zaferi sonrası Rıdvan Dilmen’den çok konuşulacak iddia Liverpool zaferi sonrası Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak iddia
Asensio maç sonu paylaşımıyla adından söz ettirdi: Anında 100 bin beğeni Asensio maç sonu paylaşımıyla adından söz ettirdi: Anında 100 bin beğeni
Yüzünü gerdirmek için ameliyat masasına yatan doktor hayatını kaybetti Yüzünü gerdirmek için ameliyat masasına yatan doktor hayatını kaybetti
Dursun Özbek çileden çıktı: Para ödemem, gelin bunu düzeltin Dursun Özbek çileden çıktı: Para ödemem, gelin bunu düzeltin
20:44
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
20:31
İran’a mı gidiyor İsmail Kartal’dan açıklama
İran'a mı gidiyor? İsmail Kartal'dan açıklama
20:16
12 şutta 9 gol yiyen kaleci Risser’e bir şok daha
12 şutta 9 gol yiyen kaleci Risser'e bir şok daha
20:06
Afyonkarahisar’da 8 kişiyi öldüren şüphelinin kimliği belli oldu
Afyonkarahisar’da 8 kişiyi öldüren şüphelinin kimliği belli oldu
19:56
Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un ölüm nedeni belli oldu
Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölüm nedeni belli oldu
19:44
Afyonkarahisar’daki katliamda hayatını kaybedenlerden 2’sinin köy öğretmeni olduğu belirlendi
Afyonkarahisar'daki katliamda hayatını kaybedenlerden 2'sinin köy öğretmeni olduğu belirlendi
19:26
Alaattin Çakıcı, Devlet Bahçeli’yi MHP Genel Merkezi’nde ziyaret etti
Alaattin Çakıcı, Devlet Bahçeli'yi MHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti
18:45
Afyonkarahisar’da katliam yapan saldırganın fotoğrafı ortaya çıktı
Afyonkarahisar'da katliam yapan saldırganın fotoğrafı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 20:59:46. #7.12#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de 792 sentetik hap ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android